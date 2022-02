Alessandro Basciano “dichiarazione d’amore” da Sophie Codegoni/ Lei: “ero ubriaca!”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si confrontano ancora al Grande Fratello Vip. La coppia si ritrova in giardino quando l’imprenditore si confronta con la ex tronista di Uomini e Donne dicendo: “lo sai a me cosa è che mi frega di tutto ciò? Quello che mi hai detto stanotte, poi di tutto il resto non mi frega una cazzo…è stata una dichiarazione d’amore sotto le righe , o no?”. La replica di Sophie è inaspettata, visto che la influencer precisa: “ero ubriaca”. Alessandro è stupito dalla risposta della donna di cui si è innamorato una volta entrato nella casa del GF VIP. Un amore controverso quello tra i due che in diverse occasioni si sono scontrati. Proprio recentemente l’imprenditore ha letteralmente sbroccato cercando in tutti i modi di aprire la porta rossa per abbandonare la csa.

“Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio” ha detto Basciano a Soleil. “Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto Sophie fa gli show e stiamo sempre a litigare?”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ai ferri corti? La coppia continua a punzecchiarsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Possibile che il loro amore sia arrivato ad un bivio? Negli ultimi giorni l’imprenditore ha avuto un confronto molto forte con la ex tronista di Uomini e Donne lasciandosi andare a parole pesanti. Tutto è successo quando Alex ha cercato di lasciare il programma: “ho aperto due porte e non mi fanno uscire. Sophie io domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso fidati. Non ci sto un minuto in più qua dentro, domani mattina scappo e me ne vado certamente. Sole, io a lei ho detto di dormirci sopra e di decidere domani cosa fare della nostra storia”.

Basciano ha poi proseguito attaccando Sophie: “lei invece ha fatto la sceneggiata, uno show davanti a tutti senza limiti. Quindi lei nelle relazioni non ha un limite ed è grave. Si vede che non era cosa con Sophie e doveva andare così, era destino che durasse questo tempo. Adesso aspetto che gli autori mi diano la risposta su quando uscire e me ne andrò”.

