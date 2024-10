Alessandro Basciano torna a Verissimo dopo gli attacchi e svela: “Ecco quali interventi ho fatto”

Sabato scorso Alessandro Basciano è stato ospite a Verissimo ed ha parlato a cuore aperto della sua situazione con Sophie Codegoni dopo la rottura e dei suoi problemi di ansia e di attacchi di panico. Tuttavia sul web si è scatenata una vera e propria ondata di attacchi e critiche per il suo aspetto. Alessandro Basciano è apparso gonfio ed in molti hanno ipotizzato che si fosse sottoposto a dei ritocchi estetici. Il primo ad intervenire e difenderlo spiegando cos’è successo era stato l’esperto di gossip Amedeo Venza mentre oggi a Verissimo l’ex tronista ha rotto il silenzio spiegando cosa gli è successo.

Alessandro Basciano ha rivelato a quanti interventi si è sottoposto: “Io 12 giorni prima della scorsa intervista ho fatto un intervento dove ho sistemato il setto. Avevo la cartilagine storta. Avevo dei giorni di riabilitazione e avevo il viso molto gonfio e dei lividi molto evidenti. Ho accettato lo steso di venire, perché pensavo che coprendoli con molto trucco potesse venire fuori un bel lavoro. Ho fatto l’intervento dopo dei problemi per lo sport che facevo, la boxe. Io non sono contro la chirurgia estetica sia chiaro, sono a favore quando è di aiuto.”

Verissimo, Alessandro Basciano replica agli attacchi: “Ricevuto odio e violenza”

Subito dopo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha aggiunto: “Però sono arrivato qui una settimana fa, mi sono fatto truccare, ho visto che era molto pesante, ma almeno aveva coperto i lividi. Il risultato è stato quello. Non è stato uno dei migliori. Ho dato un’immagine di me che non corrisponde a quella reale.” Oggi a Verissimo Alessandro Basciano è apparso diverso, molto meno gonfio e più sereno

Ed ha rivelato come sta: “Ora siamo a 15 giorni dall’intervento e sto già meglio. Anche se un po’ di segni si vedono. L’altra volta erano così evidenti che non mi sembrava bello venire in studio con dei lividi così forti. Poi gli hater ci sono andati giù pesanti con le cattiverie.” Ed infine ha concluso dicendo cosa gli ha fatto davvero male oltre le critiche e gli attacchi: “Non hanno ascoltato quello che ho detto, ma hanno solo attaccato il mio aspetto, un discorso estetico, senza sapere cosa c’era dietro. C’è stata tanta violenza e odio”.

