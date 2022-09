Alessandro Basciano, dura frecciata del giornalista inglese alla proposta di nozze alla Codegoni/ La replica

Alessandro Basciano, la dura frecciata del giornalista inglese alla sua proposta di nozze alla Codegoni

Alessandro Basciano in occasione del Festival del Cinema di Venezia si è inginocchiato sul red carpet e ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo. Le immagini della romantica proposta sono state diffuse sul web e c’è chi non ha gradito il gesto, o meglio, il contesto entro cui si è svolto.

Il giornalista inglese di GQ UK, Jack King, a poche ore dalla proposta di nozze, ha commentato in modo pungente e sarcastico il gesto del gieffino sul red carpet di Venezia: “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son. Un film molto cupo sulla depressione clinica“. Dalle parole del giornalista, si evince che Alessandro Basciano abbia scelto di fare quel gesto durante la presentazione di un film con tematiche drammatiche. La critica di Jack King sarebbe, dunque, legata al contesto completamente inadeguato per una proposta di tal genere.

Alessandro Basciano, la replica social al giornalista inglese

Alessandro Basciano non ha atteso molto prima di replicare al giornalista Jack King, che ha contestato lo scenario in cui ha chiesto a Sophie Codegoni di diventare sua moglie. Il gieffino, con un tweet scrive: “La proposta non è legata al film caro Jack“. La risposta del bel modello è accompagnata da una serie di emoticon che sbadigliano.

Dunque, con poche parole l’ex gieffino avrebbe contestato le accuse del giornalista che non critica il gesto in sé, ma il contesto drammatico entro cui si è svolto. Al di là di questa vicenda i “Basciagoni”, che si sono conosciuti e innamorati al GF Vip, hanno deciso di convolare a nozze anche se non si conoscono ancora i dettagli e la data della cerimonia.

