Alessandro Basciano flirta con Jessica Selassiè: “Potrei innamorarmi”/ Solel Sorge…

Alessandro Basciano è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 con l’appellativo di “bono” che le ragazze aspettavano da tempo. Il suo ingresso è stato accolto con entusiamo dalle donne della casa. Alessandro, però, è entrato in casa dichiarando di avere già due ragazze preferite ovvero Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Tuttavia, nelle scorse ore, Alessandro ha cominciato a conoscere anche Jessica Selassiè e pare apprezzare molto la principessa maggiore con cui, stamattina, ha trascorso un po’ di tempo.

Mentre la maggior parte della casa dormiva, Alessandro e Jessica hanno condiviso il momento della colazione. In particolare, l’ex corteggiatore di Uomini e donne ha chiesto l’aiuto di Jessica per preparare le uova per la colazione. Jessica, sempre disponibile con tutti, ha così aiutato volentieri Basciano a cui ha poi fatto compagnia mentre mangiava.

Alessandro Basciano dorme con Soleil Sorge e flirta con Jessica Selassiè

La colazione è stata galeotta per Alessandro Basciano e Jessica Selassiè per conoscersi meglio. Jessica ha ammesso di non essere fidanzata da ben cinque anni mentre Alessandro ha spiegato di essersi divertito molto nel corso degli ultimi anni. Basciano, poi, di fronte alla disponiibilità e alla bravura di Jessica in cucina, si è lasciato andare. “Sei proprio brava“, ha detto Alessandro. “Stai attento, poi io ti faccio innamorare con la mia cucina”, ha risposto Jessica.“Guarda un pò se alla fine non mi innamoro della tua cucina”, ha replicato Basciano.

Nella zona beauty, poi, Alessandro ha chiesto ancora l’aiuto di Jessica per sistemare la pelle del viso in vista della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera. Dopo avergli applicato una crema con relativo massaggio lo ha anche truccato. Alessandro, dunque, tra Soleil con cui dorme, Sophie che considera il suo ideale dal punto di vista fisico e Jessica, chi sceglierà?

Sentendo questa frase di Jessica adesso capisco il perchè del discorso di ieri contro Soleil 😅😂

Alessandro: "Sei prorio brava"

Jessica: "Stai attento, poi io ti faccio innamorare con la mia cucina"

Alessandro: "Sei prorio brava"

Jessica: "Stai attento, poi io ti faccio innamorare con la mia cucina"

Alessandro: "guarda un pò se alla fine non mi innamoro della tua cucina"#Gfvip





