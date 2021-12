Jessica Selassiè abbandona il GF Vip?/ “Non piaccio, sto qui solo per cucinare”

Jessica Selassiè, esattamente come la maggior parte dei concorrenti che hanno varcato la porta rossa della casa di Cinecittà lo scorso settembre, ha deciso di accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 che si concluderà fino a marzo. Jessica sembrava convinta della decisione presa, ma al termine della puntata con Alfonso Signorini, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. Nonostante sia stata una delle preferite della casa, Jessica ha ammesso di non sentirsi amata e apprezzata dal pubblico. Andando in studio per svelare la decisione in merito al prolungamento insieme a Soleil Sorge e Aldo Montano che ha deciso di abbandonare il reality, non ha sentito quel calore del pubblico che, invece, secondo il suo punto di vista avrebbe ricevuto Soleil.

Jessica Selassié/ Dopo la lite con Lulù, ricorda il papà: "Se non ci fosse stato..."

A far crollare Jessica, inoltre, sarebbe stato anche l’ingresso di Alessandro Basciano che non avrebbe fatto nessun apprezzamento nei suoi confronti contrariamente a quanto fatto con Soleil e Sophie Codegoni. Un mix di combinazioni, dunque, che hanno spinto Jessica a lasciarsi andare ad un pianto liberatorio e a pensare di abbandonare il reality.

Jessica Selassiè attacca Alex Belli e Delia Duran/ "Due attori, sceneggiatura scritta"

Jessica Selassiè piange al Grande Fratello Vip 2021 e pensa al ritiro

“Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata, ci sono troppe donne e non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse”. Sono queste le prime parole pronunciate da Jessica Selassiè subito dopo la puntata con Alfonso Signorini prima di lasciarsi andare alle lacrime. “Cosa ho fatto in tre mesi? Ho solo cucinato. Non si è mai parlato di me”, ha aggiunto mentre Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi provavano a consolarla.

“Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa, non so se voglio restare. Magari a casa non piaccio, ho avuto questa percezione. Sono stata salvata dalla nomination contro Patrizia solo perché lei era qua da due settimane. Quando siamo andate in studio Soleil ha avuto un calore che io non ho avuto, ma dopo tre mesi aspetto di arrivare a qualcuno. Non ho fan, quelli in studio battevano le mani solo perché dovevano farlo, mi sento inutile, servo solo a cucinare”, ha aggiunto tra le lacrime ammettendo che la sorella Lulù ha un seguito maggiore del suo. Manila Nazzaro e Miriana Trevisan l’hanno esortata a non paragonarsi a nessuno e a tirare fuori la sua personalità. A consolarla e a spronarla, poi, ci hanno pensato anche Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Lulù che, più volte, le ha ribadito di pensare a se stessa e di lasciare da parte la cucina.

Alex Belli torna al Grande Fratello Vip 2021 per Soleil?/ Jessica "Si sarà reso conto dal web che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA