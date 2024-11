Poche ore dopo la rottura del silenzio da parte di Sophie Codegoni sui social, Alessandro Basciano esce dal carcere. Ad annunciarlo il legale del dj e influencer, che già nella mattinata di oggi aveva anticipato “novità clamorose” in merito alla vicenda che vedeva il suo assistito arrestato con l’accusa di stalking ai danni dell’ex compagna. L’avvocato Leonardo D’Erasmo ha aspettato che gli atti venissero formalizzati per riportare la svolta.

In particolare, ha spiegato che Basciano ha fornito diversi elementi, come screenshot di messaggi, social e lettere che ribalterebbero lo scenario. Ad esempio, ci sarebbe un messaggio che avrebbe inviato Sophie Codegoni l’11 novembre da cui emergono scenari diversi da quelli denunciati il 13 novembre, ma si parla anche di un regalo, nello specifico una borsa di Chanel, che la difesa ritiene sia stata accettata in un contesto che non lascerebbe margine per dubbi.

Il legale di Alessandro Basciano ha aggiunto che nell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto al carcere di San Vittore a Milano è stata fornita una ricostruzione che ha spinto il gip Anna Magelli a rivedere i suoi provvedimenti.

IL LEGALE DI ALESSANDRO BASCIANO: “UCCISO DAL PROCESSO MEDIATICO”

Il gip di Milano, dunque, ha revocato l’ordinanza che aveva portato in carcere Alessandro Basciano, disponendo la scarcerazione immediata. Stando a quanto riportato da La Stampa, nell’interrogatorio di garanzia, che sarebbe durato tre ore e mezza, il dj e influencer avrebbe portato all’attenzione della gip di Milano elementi che avrebbero smontato l’impianto accusatorio.

L’avvocato Leonardo D’Erasmo avrebbe parlato di una “relazione tossica” all’interno della quale il suo assistito “avrà sbagliato degli atteggiamenti“, senza però far “nulla di quello per cui è stato accusato“. Inoltre, ritiene che al suo assistito vadano “rivolte delle scuse per essere stato ucciso da un processo mediatico“.

SOPHIE CODEGONI ROMPE IL SILENZIO SULL’EX

Di tutt’altro avviso Sophie Codegoni, che in una story su Instagram ha rotto il silenzio sulla denuncia per stalking contro l’ex fidanzato Alessandro Basciano. La giovane influencer ha spiegato di non aver potuto fare altro, pur avendo lottato contro se stesse, il dolore e la paura. “Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante“. L’ex gieffina ha spiegato di aver denunciato il dj anche per proteggere la loro figlia Céline Blue, oltre che se stessa e le persone a lei care.

Non si reputa coraggiosa per la scelta che ha fatto, ma forte nell’aver scelto “il giusto“, cioè aver messo “al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia“. Quindi, ha concluso il suo messaggio annunciando di voler andare avanti, nella speranza che questa vicenda possa diventare un lontano ricordo, ma poco dopo è arrivata la scarcerazione di Alessandro Basciano, il quale ritiene di aver ribaltato le accuse mosse contro di lui.