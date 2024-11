Alessandro Basciano, dj, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato arrestato. La notizia è riportata stamane dai principali quotidiani di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera, che racconta di come lo stesso Basciano sia appunto finito dietro le sbarre. A fermare il personaggio televisivo sono stati gli agenti della polizia di Milano, che hanno presentato al ragazzo una ordinanza di custodia cautelare in carcere, accusato di stalking verso la sua ex, Sophie Codegoni, mamma del loro figlio nonché anch’essa concorrente del Grande Fratello Vip (la loro relazione è nata proprio fra le mura della casa più spiata d’Italia).

Alessandro Basciano dopo attacchi: "Ritocchi? Mi sono operato, lividi e segni"/ "Mi ha fatto male tanto odio"

La 23enne aveva deciso di interrompere la relazione con Alessandro Basciano ad ottobre scorso dopo un lungo periodo di crisi. I due infatti si erano allontanati in precedenza dopo presunte accuse di tradimento nei confronti del dj, dopo di che si erano nuovamente avvicinati fino alla rottura definitiva.

ALESSANDRO BASCIANO: INFLUENCER A SAN VITTORE

Al momento il 35enne, come spiega il quotidiano di via Solferino, si trova presso il carcere milanese di San Vittore, ordinanza che è stata firmata da Anna Magelli, il giudice per le indagini preliminari nell’inchiesta, oltre all’aggiunta Letizia Mannella, nonché al pubblico ministero Alessia Menegazzo. Si tratta di una notizia che l’ex re dei paparazzi, Fabio Corona, aveva anticipato sui social nelle scorse ore, attraverso la pubblicazione di una telefonata che era intercorsa fra lo stesso ex di Belen Rodriguez, nonché proprio Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata dopo Sophie Codegoni?/ Lui frena a Verissimo ma il gossip impazza

Leonardo D’Erasmo, il legale dell’influencer, avrebbe a sua volta confermato l’arresto (telefonata sempre registrata e pubblicata da Corona), per l’accusa di stalking. Inoltre lo stesso legale ha spiegato che fra l’arrestato e la 23enne Sophie Codegoni vi erano già state diverse denunce reciproche per varie motivi, e vi sarebbero stati anche degli insulti. Fra i due ex vi era infine in corso una disputa per l’affidamento della figlia, la piccola Celine di solo un anno e mezzo.

ALESSANDRO BASCIANO: COSA DICE L’AVVOCATO E COSA C’ENTRA MATTIA FERRARI

L’avvocato ha precisato che il suo assistito ha denunciato l’ex compagna in quanto avrebbe portato via la bambina all’estero senza il consenso anche se sembrava che avessero poi trovato un accordo e quindi avrebbe ritirato la querela. Ma c’è di più perchè secondo quanto scrive il Corriere della Sera, l’arresto sarebbe arrivato anche per un’altra vicenda poco chiara per uno scontro avvenuto con Mattia Ferrari, amico della Codegoni, per via di accuse più recenti.

Sophie Codegoni: ex compagna di Alessandro Basciano, lui: "Innamorato? Ecco la verità"/ "Legati per sempre"

Sembra infatti che Basciano avesse reagito male dopo aver scoperto che Ferrari e Codegoni erano stati a cena assieme, con altri amici: una volta scoperti il dj avrebbe raggiunto il locale dove il gruppo stava cenando, aggredendo Ferrari e la sua auto, causando un danno di circa 4mila euro. Insomma, una vicenda poco chiara con protagonista l’ex tronista di Uomini e Donne, venuto alla ribalta delle cronache la prima volta nel 2019: tra l’altro lui smentisce l’arresto ma le principali fonti di informazioni, anche autorevoli, riportano l’esatto opposto. Attendiamo eventuali altri aggiornamenti.