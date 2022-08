Alessandro Basciano si fa male/ Sophie “Quando lo fai cadere dalla moto d’acqua e si rompe le chiappe”

Sophie Codegoni e l’incidente ad Alessandro Basciano: “Sono un po’ sbadata“

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, dopo la fine del Grande Fratello Vip, non si sono mai più lasciati. La coppia sta vivendo questa estate 2022 nel segno dell’amore e della complicità, regalando anche ai loro followers divertenti siparietti. Ultimo in ordine cronologico è un video condiviso dall’ex tronista di Uomini e donne sul suo profilo TikTok, mentre si trova in macchina con il fidanzato.

La Codegoni ha parlato di un piccolo incidente che l’ha visto coinvolto e, con ironia, ha scritto sul video: “Quando lo fai cadere dalla moto d’acqua e si rompe le chiappe“. E in sottofondo una tenera voce da bambina a coprirle il labiale, mentre si rivolge a Basciano chiedendogli scusa: “Io ti chiedo scusa, non l’avevo fatto apposta. Era colpa mia, sono un po’ sbadata“. Il divertente video si conclude con un piccolo sorriso dell’ex gieffino, come a perdonare la fidanzata per la piccola disavventura che gli ha procurato non poco dolore.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano più uniti che mai dopo le voci di crisi

Anche questi piccoli video condivisi sui social dimostrano la solidità dell’amore tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip la coppia ha vissuto il reciproco sentimento sulle ali dell’entusiasmo, condividendo esperienze in giro per l’Italia e regalando questi siparietti social ai followers. Un amore più forte anche delle voci di crisi serpeggiate nel mondo del gossip nell’ultimo periodo.

L’ex gieffina è stata chiacchieratissima sul web in questo periodo anche per la presunta fine dell’amicizia con Soleil Sorge. I dissapori avuti nella Casa di Cinecittà avevano presto lasciato spazio ad una conoscenza reciproca e ad un’amicizia che ha colto tutti di sorpresa. Dopo il reality si sono strette ancor di più, tuttavia nell’ultimo periodo si vocifera che abbiano litigato e che si sarebbero addirittura evitate al Twiga. Quanto c’è di vero non è dato saperlo, in attesa che le dirette interessate facciano chiarezza sui social.

