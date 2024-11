Alessandro Basciano vuota il sacco sull’ospitate a Verissimo: “Il suo team diceva a Sophie Codegoni cosa dire”

Dopo essere stato arrestato e rilasciato con l’accusa di di stalking e minacce alla ex compagna Sophie Codegoni, Alessandro Basciano è stato ospite del podcast di Fabrizio Corona dicendo la sua verità dei fatti. Durante la lunga chiacchierata non sono mancati anche attacchi a Silvia Toffanin e a Verissimo, soprattutto da parte dell’ex re dei paparazzi, mentre l’ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello ha rivelato un retroscena sulle ospitate sue e della sua ex compagna. Scendendo nel dettaglio Alessandro Basciano ha svelato che le interviste di Sophie Codegoni erano pilotate e tutt’altro che sincere e dirette.

“Quando un mese fa è andata a Verissimo, io so benissimo, per certo che ci sono persone che le hanno detto cosa dire e come dirlo, e so anche chi sono queste persone. Le hanno detto cosa dire, cosa fare e come comportarsi in trasmissione.” ha svelato Alessandro Basciano sulle ospitate a Verissimo di Sophie Codegoni e poi è sceso nello specifico: “Perché due giorni prima della puntata si sono visti le sere per organizzare e programmare quello che poi doveva essere l’intervento per ripulire la sua immagine da quello che aveva dichiarato l’anno scorso nei miei confronti. Perché quelle dichiarazioni la penalizzavano a livello lavorativo. perché poi si basa tutto su quello. Lei è circondata da persone che… Comunque parlo della puntata che lei ha registrato a metà ottobre”.

Verissimo, Alessandro Basciano svela dei retroscena: “Sophie Codegoni mi ha chiesto di rifiutare un’ospitata”

E non è tutto, non solo Alessandro Basciano ha rivelato la presenza di un team che indirizzava Sophie Codegoni su cosa dire durante le interviste a Verissimo ma che la stessa gli ha chiesto di rifiutare di andare ospite in una puntata per poi andarci lei: “La mia ospitata? Loro mi volevano prima di lei. Mi volevano a settembre e lei mi diceva ‘non andare, proprio ora che le cose vanno bene e ci stiamo riprovando, ora non serve’. Poi però c’è andata lei. Io poi sono andato dopo di lei. Poi sono tornato, ho chiesto io di tornare per dare una spiegazione dopo che mi avevano attaccato pesantemente per il mio aspetto.”

Ed infine ha aggiunto che in una di queste interviste pur essendo d’accordo di non parlare del loro rapporto di coppia lei non ha mantenuto la parola: “Lei mi scrive un messaggio dicendomi ‘domani registro Verissimo, ma vado per parlare di acne e non di coppia’. Io le ho detto ‘mi raccomando’. Lei mi risponde ‘tranquillo, l’ho fatto mettere su contratto, non si parlerà di coppia’. Nella puntata hanno parlato di coppia, del suo flirt con un famoso e poi trenta secondi di acne.”