Continua a far discutere la vicenda che nei giorni scorsi ha reso protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Lei lo ha denunciato per stalking e minacce, dopo 48 ore però è stato rilasciato. Stando a quello che è emerso dalla stampa il noto influencer e deejay avrebbe rivolto gravi minacce all’ex compagna, queste sono alcune delle frasi che avrebbe pronunciato: “Se non torni con me ti ammazzo come un cane”, “Mi faccio il carcere, devi morire”, “Per me sei morta, mi fai schifo” e altre ancora. Nelle scorse ore lui stesso ha commentato tali minacce durante un’ospitata a La Vita in Diretta, dove ha fatto sapere che quelle frasi non sono né nei messaggi vocali né nei messaggi.

Alessandro Basciano ha continuato dicendo che a volte capita di interagire in modo violento verbalmente durante una discussione, ci ha tenuto però a precisare che in alcune occasioni ha insultato Sophie Codegoni ma non l’ha mai minacciata. Le sue non sono mai state vere minacce ai danni dell’ex compagna, infatti lei non aveva paura di lui e lo dimostra il fatto che continuavano a sentirsi e a vedersi. Fino a qualche giorno prima della denuncia lei gli ha chiesto di andare insieme a prendere la figlia all’asilo e di raggiungere lei e sua madre al supermercato per aiutarle con la spesa.

Più volte Alessandro Basciano ha ribadito che se hai paura di una persona non la coinvolgi nella tua quotidianità. Ha poi fatto sapere che in alcune occasioni ci sono state delle mancanze di rispetto da parte sua a livello verbale. Ha infatti ammesso che ha usato parole forti contro Sophie Codegoni, però ha detto ancora una volta che non si è mai trattato di minacce.

Dopo la denuncia la tensione tra loro è sicuramente alle stelle e la situazione e tutt’altro che serena. Alessandro Basciano ha infatti rivelato che non sta bene, con la giustizia però sta cercando di superare questo delicato momento e pensa che sin da subito la verità ha fatto i suoi passi. L’ex compagno di Sophie Codegoni ha poi concluso dicendo: “Bisogna denunciare quando davvero si ha paura di chi si ha di fronte. Io non sono vittima. Ma non è vittima neanche lei”.

