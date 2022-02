Alessandro Besentini di Ale e Franz, il dimagrimento/ “Persi 30 kg in 4 anni perché…”

Il nome di Alessandro Besentini potrebbe non dire molto a tante persone, ma non certamente perché poco popolare, semplicemente questo perché non è il nome con cui è conosciuto dal pubblico Tv. Lui è infatti Ale del duo comico Ale e Franz, che ha tenuto compagnia per anni ai telespettatori grazie alla loro presenza a “Zelig“, oltre allo show “Fuori Tema” su Raidue, pensato per sfruttare il più possibile tutta la loro versatilità.

Drusilla Foer, lo scontro con Iva Zanicchi a Sanremo 2022/ La cantante: "Amiche ma.."

Chi li segue da tempo, però, non ha potuto non notare come sia cambiato Ale, decisamente dimagrito rispetto ai suoi esordi sul piccolo schermo. Inevitabilmente questo ha messo in allarme i suoi fan, che hanno pensato che questo possa essere dovuto a una grave malattia.

Alessandro Besentini di Ale e Franz e il dimagrimento: tutto chiarito

I social sono spesso lo strumento ideale per parlare di un tema che sta a cuore a molti e cercare di chiarire eventuali dubbi a riguardo. Uno di questi qualche tempo fa è stato il dimagrimento di Alessandro Besentini di Ale e Franz, uno che ha sempre preferito fare parlare di sè soprattutto per la sua attività professionale piuttosto che per la sua vita privata.

Ornella Muti/ “Sanremo? Una fatica, non è il mio habitat! Morte papà mi ha segnato…”

Era stato proprio lo stesso comico a far luce sulla sua situazione tramite un video pubblicato sul web in cui aveva cercato di tranquillizzare tutti: “Sono lusingato che vi siate preoccupati del mio stato di salute ma, tranquilli, sto benissimo. Ero arrivato a un punto che mi stavo mangiando anche il frigorifero e una sera mi sono detto: ‘Basta mangiare’. Mi sono messo a dieta ed è stato un lavoro di quattro anni in cui ho perso 30 kg. Ero sul filo dell’obesità e per questo ho detto basta. Una sera a casa di Franz mi sono mangiato anche il suo frigorifero”.

Il suo discorso si è poi concluso con un’altra frase che elimina ogni possibile perplessità: “Sono felice e state tranquilli che sto bene, anzi sto meglio adesso che prima”.

Michelle Hunziker, vittima di una setta/ "Ma oggi è impossibile manipolarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA