Alessandro Casadei, ex fidanzato Gerardina Trovato/ “Da amico continuo ad aiutarla”

Nei momenti più difficili della sua vita Gerardina Trovato ha potuto contare sul sostegno di Alessandro Casadei, che è stato per qualche anno suo fidanzato oltre che manager. «È una persona straordinaria, ha dato tanato alla musica e adesso che ha bisogno è stata lasciata sola». Così ha parlato nei giorni scorsi, come riportato da siracusanews. La cantautrice 52enne, che negli anni ’90 è stata una delle voci più importanti del nostro panorama musicale, ora fa parlare di sé per le sue difficoltà economiche e perché pare vogliano interdirla. Tra loro sarebbe finita, ma non si sono mai persi di vista. «Ho curato i suoi interessi e poi, da amico, l’ho aiutata e al momento continuo a farlo». Il loro rapporto professionale si è interrotto nel 2018 perché l’ex manager non condivideva più le scelte artistiche della cantante. Negli ultimi tempi Gerardina Trovato ha inciso ben 24 canzoni e poi ha tentato la carta Sanremo: lo conferma lo stesso Alessandro Casadei. «È stata lei ad essere cercata e per partire a Roma l’ha aiutata la parrocchia. Poi, però, non è stata scelta la sua canzone, ma non per la validità artistica».

ALESSANDRO CASADEI, EX FIDANZATO GERARDINA TROVATO “CONTINUO AD AIUTARLA”

Sfumata la possibilità di tornare a Sanremo, Gerardina Trovato ha denunciato la sua condizione e ha deciso di raccontare il rapporto conflittuale con la madre. Non lo è invece quello con Alessandro Casadei, anche se non stanno più insieme. «Questa donna non è stata aiutata, io ho fatto ciò che ho potuto e, oltretutto, devo percepire gran parte dei miei compensi di manager degli ultimi 10 anni», ha dichiarato l’ex manager, come riportato da siracusanews. E pensare che proprio lui rappresentava una svolta per lei. «Insomma, è il mio tutto. Ci siamo innamorati subito. Ho preso i miei vestiti e mi sono trasferita a Verona, da lui», raccontò lei anni fa. Nel 2009 cominciò a scrivere la sua autobiografia e insieme ebbero l’idea di fare un film sulla sua vita, la sua carriera e le tappe del suo tortuoso percorso. «Oggi sono passati quattro anni, stiamo ancora insieme e abbiamo un progetto: fare un docufilm sulla mia vita», aggiunse all’epoca la cantautrice. La vita però gli ha riservato nuovi ostacoli sul suo cammino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA