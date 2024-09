GERARDINA TROVATO, LA MALATTIA E I TANTI RUMORS INFONDATI SU…

Malattia di Gerardina Trovato, come sta oggi la 57enne cantautrice di origini siciliane salita fragorosamente alla ribalta sul palcoscenico di Sanremo nei primi Anni Novanta e da allora diventata un’habituée del Festival della Canzone italiana? Questo pomeriggio, nel consueto appuntamento del sabato con le interviste esclusive e le storie a cuore aperto di “Verissimo”, l’artista di Catania parlerà con Silvia Toffanin del suo periodo difficile, tra richiesta di aiuto alla sua fan base e la polemica a distanza con Barbara D’Urso a causa proprio di una vecchia intervista in cui lei accennava alle sue condizioni di salute. E, in attesa di ascoltare cosa dirà la cantautrice nel talk show di Canale 5, ricostruiamo la vicenda e scopriamo qualcosa di più sulla presunta malattia di Gerardina Trovato.

Bisogna partire dall’inizio, ovvero dal successo inaspettato e replicato in diverse edizioni di Sanremo per parlare della malattia di Gerardina Trovato, una delle voci più belle degli Anni Novanta ma, allo stesso tempo, un’artista tormentata e che sovente, nelle interviste rilasciate nel tempo, ha aperto sul proprio mondo interiore e su alcuni problemi avuti in passato. Già nel febbraio 2016 la cantautrice aveva motivato il suo primo abbandono delle scene per via di una nevrosi ossessivo-depressiva, tuttavia smentendo parzialmente in seguito questa versione e sottolineando di non aver mai sofferto di depressione. Gerardina Trovato ha anche nettamente bollato come falsità l’accusa di essere stata tossicodipendente, spiegando alla stampa di non aver mai fatto uso di droga a causa di vari problemi famigliari e personali.

POLEMICA CON BARBARA D’URSO: BOTTA E RISPOSTA DI GERARDINA TROVATO

Quello che sembra certo, anche perché ribadito dalla diretta interessata pure di recente, è che parlando della malattia di Gerardina Trovato si deve far riferimento a un suo rapporto conflittuale con l’ambiente musicale, da cui è derivata una problematica legata al fegato: infatti la 57enne catanese aveva spiegato di avere scoperto una citolisi epatica per via degli psicofarmaci assunti. Non c’è nulla di vero, invece, nei rumors che negli anni le hanno attribuito le patologie più svariate, a partire dall’Aids fino al cancro. Anzi, sul tema, è recente una polemica con Barbara D’Urso a seguito di una vecchia ospitata a “Pomeriggio 5”: “Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa… Minc***te!” la dichiarazione in relazione alla sua presunta malattia alla quale aveva replicato a stretto giro di posta la conduttrice.

Ad ogni modo la questione relativa alla malattia di Gerardina Trovato, come accennato sopra, è tornata prepotentemente d’attualità dopo un commovente video pubblicato su TikTok ad agosto e in cui la cantante chiedeva il supporto della gente e ai suoi fan di non abbandonarla dato che sono loro “la sua forza”. In passato, a causa del disturbo ossessivo avuto in passato, la Trovato aveva svelato di aver “perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Sono stata per diverso tempo paralizzata nel mio letto”. Da qui la sua partecipazione, tra le polemiche, a “Music Farm” e poi l’invito di Amadeus a Sanremo 2000 con la decisione finale però di non includere l’artista nel cast:” Ero salita da loro tremando, gli ho buttato addosso tutte le mie paure, gli ho fatto vedere che non avevo un centesimo, ero terrorizzata e in più mi sono posta il problema. A quel punto, piuttosto che ferirmi, hanno preferito dire a un mio amico molto caro le motivazioni per cui non potevano prendermi”.