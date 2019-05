Alessandro Casillo/ Video, da Amici al gol contro i Campioni (Partita del cuore 2019)

Alessandro Casillo ha fatto un salto da Amici alla Nazionale Cantanti per sfidare nella Partita del Cuore 2019 i Campioni della Ricerca. Nonostante la sconfitta per 3-2 il giovane cantante è riuscito anche a segnare un gol che ha permesso ai suoi di sfiorare il pareggio. Alessandro non era l’unico reduce dalla scuola più famosa della televisione a partecipare alla gara. Con lui infatti c’erano anche Biondo ed Einar che però non sono riusciti a fare gol, seppur hanno fatto la loro figura. Chi invece come lui ha trovato la via della rete è il collega Briga. Ricordiamo che il match è stato giocato ieri sera all’Allianz Stadium di Torino, ma che verrà trasmesso stasera in differita su Rai 1. Potremo così assistere anche alle giocate dei ragazzi di Amici che hanno sempre dimostrato di prendere con grande serietà e passione gli appuntamenti della Nazionale Cantanti.

Alessandro Casillo, Partita del Cuore 2019: parte l’Instore Tour

Alessandro Casillo ha lanciato il suo Instore Tour e stasera lo vedremo su Rai Uno per la Partita del Cuore 2019. Il giovane cantante è partito domenica da Milano ed è stato oggi a Nola in provincia di Napoli proprio perché il match si è disputato ieri sera e stasera andrà solo in onda. Questi appuntamenti continueranno poi anche nei prossimi giorni quando sarà a Salerno, Bari, Lecce, Siderno, Catania, Castrofilippo, Palermo, Arese, Torino, Padova, Conegliano, Bassano del Grappa, Bologna, Forlì, Firenze e per concludersi il 12 giugno a Roma. Superati questi tour poi sarà il momento di vederlo protagonista dello SlimeFest del 2019. Sui social network intanto impazzano i fan che apprezzano davvero moltissimo il modo di fare di questo artista e la sua musica.

L’ultimo singolo

L’ultimo singolo lanciato da Alessandro Casillo, oggi in onda su Rai Uno per la Partita del Cuore 2019, si intitola Hasta Luego. Si tratta del brano di lancio del suo nuovo album, attesissimo soprattutto dai più giovani. Il nuovo disco si intitola XVII ed è uscito lo scorso 17 maggio. Hasta Luego è il terzo singolo estratto da questo dopo “Perché non amici” e “Con la musica e il resto”. Il ragazzo era diventato famoso già da piccolo quando aveva partecipato alla seconda edizione di Io Canto su Canale 5, era il 2005. Ha partecipato alla diciottesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra i suoi successi più grandi però rimane la vittoria, nella categoria Giovani, del Festival di Sanremo numero 62. Alessandro sta vivendo un periodo di crescita davvero molto importante con il pubblico che lo sostiene giorno dopo giorno. Vedremo quali saranno i suoi progetti futuri.

Il video di Hasta Luego





