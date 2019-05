Partita del Cuore 2019/ La Nazionale Cantanti sfida i Campioni per la Ricerca

La Partita del Cuore è in Italia il maggiore evento di calcio e solidarietà ormai da molti anni, essendo ormai giunta alla sua 28ª edizione. Si giocherà domani sera, lunedì 27 maggio, all’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, anche se in tv potremo seguire la Partita del Cuore 2019 solamente in differita. L’evento, condotto da Carlo Conti, sarà infatti visibile martedì 28 maggio in differita alle 21.25 su Raiuno. Protagoniste saranno la Nazionale Cantanti e la squadra dei Campioni per la Ricerca, che si sfideranno sul prato dell’Allianz Stadium, in passato sede dell’evento già tre volte nel 2013, del 2015 e del 2017. Sono stati sempre grandi successi, per cui ormai è una tradizione: negli anni dispari, la Partita del Cuore fa tappa a Torino, mentre un anno fa il match era stato giocato a Marassi. Tutto il ricavato dell’evento (incasso al botteghino più sms solidali al numero 45527, attivo fino al 9 giugno) sarà destinato alla Fondazione piemontese per la Ricerca sul cancro e alla Fondazione Telethon, impegnate da anni nella lotta contro il tumore e le malattie genetiche rare. Per informazioni il punto di riferimento è il sito www.partitadelcuore.it.

PARTITA DEL CUORE 2019: I PARTECIPANTI, DA AGNELLI A CRISTIANO RONALDO

A dare lustro alla Partita del Cuore 2019 ci saranno davvero tanti protagonisti di lusso. Per il calcio d’inizio ci sarà Cristiano Ronaldo, che da un anno è padrone di casa all’Allianz Stadium e dunque sarà il volto di copertina per questa Partita del Cuore. Gianni Morandi che vanta quasi 350 presenze con la maglia della Nazionale Cantanti, ne sarà questa volta l’allenatore, affiancato da Marco Masini. Il ruolo di capitano sarà invece affidato a Paolo Belli. I Campioni per la Ricerca, invece, avranno come capitano il presidente bianconero Andrea Agnelli e saranno guidati dal tre volte Pallone d’Oro Michel Platini, altro nome di spicco per i cuori bianconeri insieme a CR7 e pure Gianluca Vialli. Tra i fenomeni dello sport che hanno già annunciato la presenza ci saranno anche i due piloti della Ferrari in Formula 1, Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

