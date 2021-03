Alessandro Cattelan: “Prego quotidianamente”/ “Penso che ci sia una forza, un Dio”

Alessandro Cattelan è stato intervistato in diretta video streaming da Giorgio D’Ecclesia su Radiospeaker.it. I due hanno affrontato diversi argomenti fra cui anche la fede, e il noto conduttore di X Factor non ha nascosto la sua credenza: “Penso che ci sia una forza – spiega parlando con il conduttore radiofonico – un qualcosa, un Dio”.

E ancora: “Ecco non sono uno di quelli che pensa che il suo Dio sia meglio degli altri, questo sicuramente no”. A tali parole Giorgio D’Ecclesia ha replicato: “Bene mi piace questa cosa”, per poi porre un’altra domanda ad Alessandro Cattelan: “Ma ti capita mai di pregare?”, e lui ha replicato: “Sì sì, ma quasi quotidianamente”. Una profonda fede quindi quella di uno degli uomini di punta di Sky, un aspetto che probabilmente molti dei suoi fan non sapevano.

ALESSANDRO CATTELAN E IL FUTURO FRA RAI E NETFLIX

Alessandro Cattelan torna al centro delle cronache di gossip delle ultime ore, dopo i forti rumors circa uno sbarco in Rai dello stesso, forse per condurre il prossimo Festival di Sanremo. Dopo la decisione della coppia Amadeus-Fiorello di non guidare anche la prossima edizione della kermesse musicale dell’Ariston, è scattato il toto nomi, e fra quelli più gettonati si è fatto appunto Alessandro Cattelan. Il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, ha però fatto chiarezza: «Nessuna considerazione riguardo il Festival di Sanremo per Cattelan. Stiamo ragionando su un possibile evento, ma mai parlato di Sanremo. Sui volti della tv generalista, penso che il ringiovanimento delle facce e dei linguaggi debbano arrivare gradualmente». Un approdo in Rai sembrerebbe comunque ormai ufficiale, con lo showman che condurrà un programma sul primo canale da maggio, con protagonista gli over 40, l’età in cui si diventa “grandi”. Cattelan, stando a TvBlog.it, sarebbe inoltre in contrattazione con Netflix per una serie tv, anche se al momento tutto tace.

