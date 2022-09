Simone Antolini chi è compagno Alessandro Cecchi Paone/ La replica al gossip “Scritte cose orribili…”

Da quando la loro storia d’amore è venuta a galla, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone avrebbero ricevuto una valanga di insulti omofobi di cui il compagno del noto volto televisivo, in una intervista al Corriere della Sera, parla attraverso un duro sfogo. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi lo scorso agosto, che li hanno sorpresi insieme in barca durante una vacanza estiva, avrebbero innescato un “finimondo”, come lo stesso Simone Antolini lo dipinge ai microfoni del quotidiano, da parte di persone a lui vicine e dalle quali non si sarebbe aspettato un simile trattamento.

Simone Antolini ha raccontato una declinazione spinosa della storia, parlando di come sarebbe stato attaccato da chi conosce da anni per il suo rapporto con Alessandro Cecchi Paone. “Sono stato dipinto in un modo che non merito (…) I commenti degli sconosciuti non mi hanno disturbato, mi hanno fatto male quelli di persone che possono essere i genitori dei miei amici, dei miei compagni di scuola, di cui potrei essere il figlio“. Tutta gente, secondo Simone Antolini, che nel giro di un minuto sarebbe passata dal dimostrargli stima allo sputargli veleno addosso. “Uno mi ha chiesto: ‘Almeno, ti paga bene?’“.

Chi è Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini ha 23 anni ed è uno studente universitario. Vive nelle Marche e sogna, come lui stesso ha raccontato al Corriere della Sera, di lavorare un giorno nella Pubblica Amministrazione. Le foto di lui e Alessandro Cecchi Paone in barca, stretti tra baci e abbracci sotto il sole d’agosto, avrebbero scatenato al suo indirizzo una pioggia di insulti che non si aspettava perché, come lui stesso ha dichiarato, provenienti da persone a lui vicine. “Hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male. Sono gli stessi che, per anni, ho servito al bancone…“.

Qualcuno lo avrebbe accusato di opportunismo e, ha spiegato ancora al Corriere, alcuni pensano che “sia diventato omosessuale per diventare famoso“. In realtà, Simone Antolini ha raccontato di aver deciso di fare coming out prima con i genitori, con cui ancora non aveva avuto occasione di approfondire l’argomento sebbene sapessero che frequentava Alessandro Cecchi Paone, oggi suo compagno. La loro relazione sarebbe iniziata dopo un primo contatto social avviato da Simone Antolini: “Gli ho scritto su Instagram (…). Sono andato a conoscerlo a Rimini. Abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Era aprile. Ho trovato in lui una persona che mi capisce, mi protegge“. I 38 anni di differenza con Alessandro Cecchi Paone (classe 1961) non lo spaventano: “Mi fa stare bene ed è quello che importa“.











