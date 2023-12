Alessandro Cecchi Paone: “Bacio con Simone Antolini a Ciao Darwin 2023”/ Lo scoop, cos’è successo?

Ciao Darwin, Alessandro Cecchi Paone da un’anticipazione: “Bacio con Simone Antolini”

Alessandro Cecchi Paone, in attesa della puntata di questa sera di Ciao Darwin 2023 in cui sarà il capitano della squadra della Scienza, ha concesso una piccola intervista a CasaSDL in cui ha parlato del suo sconfinato amore per la scienza ma anche del rapporto con il suo fidanzato Simone Antolini prossimo a diventare suo marito tra poche settimane. Nello show irriverente condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti ci sarà anche il 25enne tra le file però dell’Occulto. Ed a proposito della puntata di questa sera, Alessandro Cecchi Paone ha fornito uno scoop.

Nel dettaglio, Alessandro Cecchi Paone ha fornito delle anticipazioni su Ciao Darwin: “Vi do uno spoiler, qualunque cosa si faccia in televisione o alla radio da quando stiamo insieme finisce con un nostro bacio in primo piano e ci sarà anche a Ciao Darwin.” Il giornalista e divulgatore scientifico dunque si scambierà delle tenere effusioni con il suo compagno e futuro marito. I due infatti convoleranno a nozze il 22 dicembre.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini saranno entrambi protagonisti questa sera della puntata di Ciao Darwin 2023 ma in due squadre opposte. Il giornalista e divulgatore per anni al timone de La Macchina del Tempo è il capitano della squadra della Scienza mentre Simone Antolini si trova nella squadra dell’Occulto capitanata da Giucas Casella. Parlando del loro amore, tuttavia, Cecchi Paone ha spiegato a CasaSDl com’è la convivenza tra di loro: “Io lo vivo bene in casa e in coppia perché in realtà è un elemento di alchimia del nostro amore e l’amore è un’ alchimia, quindi ci sta. Io faccio quello che devo fare spiegando come la scienza dimostra le cose, perché non è un’opinione ma un metodo per avere la certezza delle cose. Lui accoglie timori e preoccupazioni di coloro che hanno dei dubbi su amore e lavoro e lo fa in maniera molto onesta li aiuta ad avere più fiducia in se stessi ed ha conoscersi meglio.”

Alessandro Cecchi Paone, infine, durante l’intervista ha commesso una piccola gaffe dichiarando che dopo la morte di Piero Angela lui è l’unico divulgatore televisivo e per questo viene chiamato in tutte le televisioni per spiegare i vari fenomeni. In realtà non è così perché non solo ci sono molti divulgatori scientifici in televisione ma soprattutto tra i più amati e apprezzati figura Alberto Angela, figlio di Pietro.











