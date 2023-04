Alessandro Cecchi Paone/ “Con me cultura all’Isola dei Famosi! Io e Simone Antolini…”

Lunedì 17 aprile 2023 è cominciata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e Alessandro Cecchi Paone è uno dei naufraghi che partecipano al reality show. Il nome del conduttore è sicuramente uno dei più ‘forti’ del programma.

Poco prima partire per le spiagge dell’Honduras, Alessandro ha rilasciato un’intervista alla rivista ‘Nuovo Tv‘, rivelando la motivazione per cui Mediaset l’avrebbe voluto nel programma condotto da Ilary Blasi, aggiungendo che è stata la produzione stessa a chiedergli di partecipare assieme a Simone Antolini, il suo fidanzato.

Alessandro Cecchi Paone è ritornato sull’Isola dei Famosi per la terza volta, e per l’edizione 2023, formerà una coppia di gioco con il fidanzato Simone Antolini. Sulla partecipazione al reality show, ha dichiarato a ‘Nuovo Tv’: “Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality. Ed ecco perché hanno spinto per avermi. Ci tenevano molto a farmi partecipare insieme al mio compagno Simone Antolini. Un bel messaggio, anche se dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia”.

Nel corso della prima puntata del programma, Alessandro e Simone hanno festeggiato il loro anniversario e, per la felice circostanza, la produzione Mediaset ha fatto trovare loro una bottiglia di spumante. Il giornalista ha ringraziato: “Simone mi dà così tanto e insieme siamo felicissimi. brindiamo anche alla salute di tutti quelli che ci vogliono bene. Festeggiare qui a L’Isola è davvero bello quindi vi ringrazio. Noi siamo prontissimi all’avventura”. Fra Alessandro e Simone vi sono 38 anni di differenza e stanno insieme dall’estate 2022, quando hanno ufficializzato la relazione dopo la pubblicazione di alcune foto in cui erano ritratti insieme.

Alessandro Cecchi Paone: “Cosa mi mancherà in questi mesi? L’ambiente domestico e le comodità”

Non è stata l’unica intervista rilasciata da Alessandro Cecchi Paone prima della partenza per Cayo Cochinos. Il conduttore ha parlato della sua terza partecipazione all’Isola dei Famosi alla rivista ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Sulla motivazione che lo ha spinto a questa avventura, assieme al compagno Simone Antolini ha dichiarato: “Perché ho deciso di partire in coppia per L’Isola dei Famosi? Per veicolare un bel messaggio di inclusione, per dimostrare che nelle coppie la differenza d’età non limita ma valorizza. E mostrare il nostro rapporto senza filtri. Credo che sia una bella cosa mostrare la nostra normalità. Cosa mi mancherà in questi mesi? L’ambiente domestico e le comodità. Che esperienze simili a L’Isola ho vissuto in passato? I vari viaggi con La macchina del tempo e la mia precedente partecipazione a questo reality nel 2012”.

Intanto, nella prima puntata del programma targato Mediaset, Alessandro e Simone sono i primi leader della nuova edizione e grazie alla loro vittoria è immune anche tutta la tribù degli Accoppiados. Sono tre le tribù in cui sono divisi i concorrenti. Insieme a quella di cui fanno parte il giornalista e lo studente vi sono le Chicas e gli Hombres.











