Alessandro Cecchi Paone rompe il silenzio sul ritiro/ “Equivoco con Ilary Blasi, non erano quelli i patti”

Alessandro Cecchi Paone ritorna sul ritiro dall’Isola dei Famosi e l’equivoco con Ilary Blasi

Alessandro Cecchi Paone ha partecipato all’Isola dei Famosi 2023 insieme al compagno Simone Antolini. Il giornalista ha deciso di ritirarsi, in seguito ad una polemica con Ilary Blasi sulla separazione delle coppie. Ai microfoni di Superguidatv, l’ex naufrago a commentato la vicenda ricordando la discussione con Simona Ventura nel 2007, avvenuta sempre nel reality show.

Enrico Papi smentisce la lite con Ilary Blasi/ "Non è vero niente, più probabile una storia d’amore con lei"

“Per me le regole sono fondamentali. Con Simona Ventura non c’era stata una discussione sul regolamento. Dopo quello scontro in diretta, tra noi è nata una bella amicizia. Io uso i reality per continuare a veicolare dei contenuti per me molto importanti. In quell’occasione avevo spiegato a Simona che non potevo bruciare la faccia delle persone perché simbolicamente richiamavano brutte pagine di storia come la Shoah ebraica o i roghi degli eretici. Era per me un gesto molto brutto e mi rifiutai di farlo per questo motivo” ha affermato Alessandro Cecchi Paone: “Con Ilary invece c’è stato un equivoco più grande. Io non ero stato invitato a partecipare da solo dall’Isola dei Famosi. A settembre fui invitato da Mediaset direttamente a prendere parte al reality assieme a Simone. Io ho accettato chiarendo da subito che saremmo entrati e usciti assieme. Quando poi durante la puntata mi è stato comunicato che ci saremmo dovuti separare mi sono opposto perché non erano quelli i patti. Simone era anche in ospedale e io non mi sono sentito di abbandonarlo.”

Isola dei Famosi, Ilary Blasi punge Alvin "tu sei una carogna, non Caronte"/ Gelo in diretta!

Alessandro Cecchi Paone: “Cristina Scuccia è stata una delusione”

Alessandro Cecchi Paone, ai microfoni di Superguidatv, ha svelato quali sono i naufraghi che ha appressato durante il percorso all’Isola dei Famosi 2023 e quali non gli sono piaciuti: “Si è rivelata una bella sorpresa la coppia formata da Paolo Noise e Marco Mazzoli. “

E ancora: “All’inizio considerando che il programma che conducono su R105 è poco politically correct mi aspettavo che avremmo avuto degli scontri violenti. Invece mi sono ricreduto. Tra noi è nata una bellissima amicizia, sia sull’Isola che fuori. E’ qualcosa poi che non succede quasi mai perché generalmente dopo aver condiviso queste esperienze ognuno va per la sua strada. Marco si è molto affezionato a Simone tanto che sta organizzando nel caso in cui ne avessimo bisogno il matrimonio egualitario e l’adozione di Melissa a Miami. ” Cecchi Paone ha poi rivelato: “Cristina Scuccia è stata una delusione. Essendo laico, ero incuriosito dal suo percorso di religiosa che dopo quindici anni ha scelto di abbandonare il convento rinunciando ai voti. Volevo avere uno scambio con lei dal punto di vista teologico ma mi sono trovato davanti un muro.”

Ilary Blasi lascia Mediaset dopo L'Isola dei Famosi?/ L'indiscrezione su La Talpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA