Alessandro Celentano sfida Lorella Cuccarini ad Amici 2021/ Raimondo Todaro…

Dopo l’esibizione di Alessandra Celentano con Raimondo Todaro sulle note di una bachata e quella di Lorella Cuccarini con il maestro di latino sulle note di una rumba, la produzione di Amici decide di mettere alla prova entrambe le insegnanti. Abituate ad inviare le famose buste rosse della sfida ai propri allievi, nel daytime di Amici 2021 trasmesso oggi, 25 novembre, a ricevere la busta rossa sono state Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

SILVIO TESTI, MARITO DI LORELLA CUCCARINI E I FIGLI/ "Vogliamo diventare nonni"

Maria De Filippi, dopo essersi collegata con le due insegnanti, le ha riunite in un’unica sala per annunciare la sfida che dovranno preparare con Raimondo Todaro e che le vedrà protagoniste della prossima puntata del pomeridiano, in onda domenica 28 novembre. Una sfida che avrà come giudice d’eccezione Francesca Tocca.

Lorella Cuccarini e Heather Parisi perché hanno litigato?/ Rivalità antica..

Busta rossa ad Amici 2021 per Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

“Care Alessandra e Lorella, nelle scorse puntate abbiamo avuto modo di vedervi impegnate nel ballo latino americano improvvisando alcuni passi con Raimondo Todaro. Siete abituate ad assegnare compiti agli allievi e a mandarli in sfida quindi, sicuramente, non sarà un problema per voi accettare questa sfida che vi vedrà contrapposte.

Sono certa che Alessandra, così esigente e severa con gli allievi, saprà sicuramente esserlo anche con se stessa ed è normale che da lei, visto il suo modo d’intendere la danza, ci si aspetti moltissimo: linee, tecnica, interpretazione, dinamica, musicalità, fisico e tutti quei requisiti che, come lei stessa tiene sempre a precisare, fanno parte di un ballerino completo e versatile. Entrambe avrete a disposizione le salette della scuola per preparare uyna breve coreografia che Raimondo ha pensato per voi ed è con Raimondo che vi esibirete in puntata. A giudicare la prova sarà Francesca Tocca”, è il contenuto della busta rossa. Sia la Celentano che la Cuccarini accettano con entusiasmo.

Flaza Amici 2021 rivelazione choc / "Due anni in depressione, ho dormito in stazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA