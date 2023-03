Alessandro, chi è il compagno di Elenoire Casalegno/ Un nuovo amore: insieme dal 2022

Elenoire Casalegno ha un nuovo amore: si chiama Alessandro

Elenoire Casalegno ha un nuovo fidanzato? La conduttrice televisiva è nuovamente innamorata. Il fortunato si chiama Alessandro e lavora come dirigente e organizzatore di eventi per il Milan Calcio. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini che, nelle pagine di gossip, ha riportato: “la conduttrice ha un nuovo compagno, si chiama Alessandro ed è un dirigente del Milano, nonché nipote delle storico calciatore Mario Corso. I due si frequentato in gran segreto dalla scorsa estate, ma ora hanno deciso di uscire allo scoperto”.

DIRETTA/ Brescia Genoa (risultato 0-2) video streaming tv: raddoppia Gudmundsson!

Proprio così, la bella conduttrice televisiva e l’organizzatore di eventi per il Milan Club sono usciti allo scoperto mostrandosi insieme, per la prima volte, nelle strade di Milano. A rintracciarli subito i paparazzi che hanno scattato delle foto finite, manco a dirlo, sulle prime pagine dei settimanali di gossip.

Diretta/ Monza Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: Petagna show!

Elenoire Casalegno e Alessandro: insieme dal 2022

La storia d’amore tra Elenoire Casalegno e Alessandro sarebbe iniziata dal 2022. La coppia, infatti, è legata dal Natale del 2022, ma solo negli ultimi mesi ha deciso di uscire allo scoperto ufficializzando la loro unione. I due, infatti, sono stati beccati per le strade di Milano intenti a trascorrere un pomeriggio romantico. Un momento di quotidianità che è stato immortalato dai paparazzi. Per la Casalegno si tratta di una nuova storia d’amore dopo la dolorosa separazione che lei ha affrontato con l’ex marito, Sebastiano Lombardi.

DIRETTA/ Ascoli Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: Forte ko!

La 46enne che sui social aveva scritto “46 primavera e non sentirle” è apparsa in splendida forma accanto al nuovo compagno che lavora come dirigente e organizzatore di eventi per il Milan Calcio. L’uomo è anche il nipote del grandissimo ex calciatore dell’Inter Mario Corso. Al momento la conduttrice non ha rilasciato dichiarazioni, ma si è lasciata semplicemente scappare di essere felice al suo fianco. Che dire: se son rose fioriranno!











© RIPRODUZIONE RISERVATA