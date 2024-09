Alessandro Cisilin, chi è il marito di Beatrice Luzzi? Come sono i rapporti oggi

Beatrice Luzzi è la nuova opinionista del Grande Fratello e della sua nuova avventura ha parlato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata in molti si chiedono chi è l’ex marito di Beatrice Luzzi Alessandro Cisilin. I due si sono conosciuti nel 2007 si sono poi sposati e hanno avuto due figli, Valentino ed Elia. Il loro amore, però, è arrivato al capolinea nel 2019, ma nonostante la separazioni hanno mantenuto un bellissimo rapporto ancora oggi.

In una recente intervista concessa a Chi, infatti, Beatrice Luzzi sull’ex marito Alessandro Cisilin ha speso parole bellissime: “I suoi ritmi con i ragazzi sono rimasti gli stessi, ha le chiavi, entra ed esce da casa quando vuole, li vede tutti i giorni per portarli ai vari sport o per fare i compiti, per passeggiare il cane, aiutarci nelle piccole e grandi cose, e nei weekend, talvolta facciamo gite tutti insieme o ci mettiamo, nei pomeriggi invernali, a fare giochi di società a casa.”

Beatrice Luzzi sull’ex marito Alessandro Cisilin: “Ho capito subito che sarebbe diventato il padre dei miei figli”

E sempre durante l’intervista al magazine Chi, Beatrice Luzzi ha raccontato il primo incontro con l’ex marito Alessandro Cisilin: “Ho avuto mille fidanzati ma sono stato single fino a 37 anni, quando ho conosciuto Alessandro ho capito subito che sarebbe stato il padre dei miei figli” E poi ha aggiunto: “Quando arriva il momento, non hai dubbi; non è una questione razionale sui difetti, lo senti proprio spiritualmente. Per noi è stato così, e devo dire che nonostante tutti i problemi e difetti, io lo rifarei dei figli con lui perché era il padre giusto per i miei figli, che non vuol dire che era anche il mio partner giusto.”

Alessandro Cisilin, chi è l’ex marito di Beatrice Luzzi? classe 1969 è nato a Monfalcone (in Friuli Venezia Giulia) ed ha 55 anni. È un giornalista professionista. Stando a quanto riporta la sua biografia ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo nel 2003, lavorando come corrispondente da Bruxelles per il quotidiano Liberazione e per l‘Agenzia Stampa Area. Ha poi collaborato per diverse testate, italiane e estere, tra cui Il Fatto quotidiano.