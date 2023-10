Alessandro Cisilin, ex compagno Beatrice Luzzi: perchè si sono lasciati?/ “Non avevo amanti e…”

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi, il grande amore “prima” di Giuseppe Garibaldi

Qualsiasi sia il gusto o la percezione personale, non si può non concordare sul fatto che Beatrice Luzzi sia attualmente la regina indiscussa del Grande Fratello 2023. Fin dal suo ingresso buona parte delle dinamiche sono state strettamente legate al suo modo di agire e pensare; tra diatribe al vetriolo e scontri magnetici. Negli ultimi giorni però il baricentro della curiosità in riferimento all’attrice si è spostato sulla sfera sentimentale.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023 sta approfondendo il rapporto con Giuseppe Garibaldi; la liaison tra i due sembra procedere nel migliore dei modi. Le vicende amorose dell’attrice hanno però acceso i riflettori sul suo passato. Ci ha pensato il settimanale Chi a ricostruire il puzzle, accendendo i riflettori sul suo grande amore: Alessandro Cisilin, suo ex compagno. I due si sono conosciuti nel 2007 – come racconta il magazine – poco dopo la sua decisione di lasciare il cast di Vivere nel momento più alto della sua carriera da attrice.

Alessandro Cisilin e Beatrice Luzzi: una “nuova forma” di amore dopo la rottura

Proprio al Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi ha raccontato: “Ho avuto mille fidanzati ma sono stata single fino a 37 anni, quando ho conosciuto Alessandro… Ho capito subito che sarebbe stato il padre dei miei figli“. Queste le parole dedicate al suo ex compagno – Alessandro Cisilin – con il quale ha avuto modo di dare alla luce due splendidi bambini: Valentino ed Elia. “Quando arriva il momento non hai dubbi, non è una questione razionale. Lo senti spiritualmente; per noi è stato così e devo dire che nonostante tutti i problemi e difetti, rifarei dei figli con lui…”.

Per Beatrice Luzzi, stando alle parole riportate dal settimanale Chi, non c’è dubbio che Alessandro Cisilin sia stato il suo grande amore. Purtroppo però, come spesso accade, la grandezza di un sentimento non basta. Nel 2019 – racconta il magazine – è arrivata la rottura: “Ho preso questa decisione quando ero disoccupata, non avevo amanti e niente, quindi sono stata molto coraggiosa… I suoi ritmi con i ragazzi sono rimasti gli stessi, ha le chiavi di casa, entra ed esce quando vuole, li vede tutti i giorni“. E’ palese dunque che il rapporto tra l’attrice e il giornalista sia rimasto ottimo, soprattutto per mantenere un’unione familiare per la felicità dei figli. Alessandro Cisilin sarà dunque sicuramente felice di vedere l’attrice nuovamente impegnata dal punto di vista sentimentale.











