Beatrice Luzzi, ex colleghi di Vivere “fossi Giuseppe mi innamorerei di lei”/ “Per affascinarla ci vuole…”

Beatrice Luzzi, ex colleghi svelano: “Se fossi Giuseppe Garibaldi…“

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi possono davvero formare una coppia perfetta al Grande Fratello 2023, e anche fuori dalla Casa? I due concorrenti sono al centro dell’attenzione per questa liaison al confine tra amore e amicizia. E, a riguardo, sono intervenuti anche due storici ex colleghi dell’attrice: Fabio Mazzari e Fabio Massimo Bonini, che hanno recitato con lei sul set di Vivere nei panni rispettivamente di Alfio Gherardi e di Carlo Mantegna. I due attori, ai microfoni del settimanale Chi, hanno commentato questo legame amoroso a Cinecittà.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi passione sotto le coperte/ Tra coccole e abbracci infuocati

“Se fossi Giuseppe Garibaldi mi innamorerei certamente di una come Beatrice, ma cercherei di non farglielo capire, di non essere pressante“, ha ammesso Mazzari. “Magari la ignorerei, per poi fare un gesto carino nei suoi confronti. Insomma, giocherei al gatto con il topo. Bea è un’attrice e chi recita, per definizione, è molto bravo a muoversi fra finzione e realtà in senso pirandelliano. Non voglio dire che ci sia un calcolo ma, per affascinare una donna come lei, ci vuole qualcosa di particolare. Considerando, poi, che al Grande Fratello sono tutti contro Beatrice, mentre fuori è molto amata, lasciarsi andare ai sentimenti potrebbe essere anche un modo, per lei, per ottenere consenso, per fare vedere che ha un cuore, delle fragilità, che non è una donna di ghiaccio. Poi non è detto che non ci caschi dentro, i sentimenti sono imprevedibili“.

Beatrice Luzzi e Garibaldi in crisi al Grande Fratello 2023?/ Fiordaliso: "E' colpa mia, dovevo stare zitta"

Beatrice Luzzi e la querelle con Jane Alexander

Anche Fabio Massimo Bonini è intervenuto sulla questione, spiegando come sia labile il confine tra finzione e realtà: “Quello che accade in televisione è sempre falsato dalla presenza delle telecamere e, in un reality, creare dinamiche è anche un modo per ottenere dei risultati, per piacere al pubblico. Beatrice, per come la conosco, è una donna quadrata, ha la testa sulle spalle e ha anche due figli, quindi fa bene a trattenersi. Ma i figli sanno anche che esiste la finzione, hanno visto la mamma interpretare scene d’amore sul set, possono pensare che stia recitando una parte“.

Beatrice Luzzi, dubbi sul rapporto con Giuseppe Garibaldi "come è nato può finire"/ "Avevi altre amicizie…"

L’intervista a Chi, inoltre, tocca anche l’argomento legato alla querelle tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander, con quest’ultima che ha vestito i panni di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa al posto della collega. Le due hanno anche avuto un duro confronto al Grande Fratello 2023 e, riguardo tale querelle, Mazzari ha ammesso: “Penso che Jane avesse la ‘physique du rôle’ per interpretare la cattiva. Beatrice faceva la cattiva ma, secondo me, il volto da cattiva non ce l’ha. È seducente, questo sì, ma in Elisa di Rivombrosa c’erano figure femminili che potevano sembrare più forti di lei, mentre in Vivere, in questo contesto di sorelle cechoviano, era una cattiva perfetta“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA