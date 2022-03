Alessandro De Meo a La Pupa e il Secchione Show/ Tra Emy e Asia chi sceglierà?

Alessandro De Meo, venticinquenne laureato in Geologia con una passione per le date storiche, è uno dei protagonisti de La Pupa e il Secchione Show. Nel corso della prima puntata l’esperto di cozze, come lo ha soprannominato simpaticamente Barbara D’Urso, ha conquistato subito il pubblico e la giuria, soprattutto Soleil Sorge, che si è complimentato con lui.

Mila Suarez nuovi scontri con Soleil Sorge a La pupa e Il secchione?/ L'ombra di Alex Belli...

A colpire tutti, in particolare, è stato il balletto del secchione con Asia Valente ed Emy Bruno, le due ragazze tra cui deve scegliere la sua compagna di avventure. Anche la conduttrice Barbara D’Urso ha lodato il giovane, dato che non era previsto che lui si esibisse. In base a quanto stabilito inizialmente, il ragazzo doveva soltanto assistere alle esibizioni delle due pupe per poi esprimere la sua preferenza. La padrona di casa, alla fine, ha deciso quindi che Alessandro De Meo, per il momento, farà coppia non con una sola ragazza, ma con entrambe. Le due pupe inizialmente sono apparse perplesse, ma poi hanno accettato divertite la proposta.

Laura Comaschi La Pupa e il Secchione show/ I balletti mandano in delirio il pubblico

Alessandro De Meo a La Pupa e il Secchione Show: chi sceglierà tra Asia Valente ed Emy Bruno?

Alessandro De Meo ha vissuto dunque per una settimana nella villa de La Pupa e il Secchione Show condividendo la stessa camera con Asia Valente ed Emy Bruno. Al termine di questi giorni, in occasione della seconda puntata del programma, deve scegliere una delle due pupe. Il vulcanologo, da parte sua, è apparso molto contento della soluzione che gli è stata proposta da Barbara D’Urso all’esordio e ovviamente anche del fatto di non essere stato eliminato in virtù del contenuto della busta shock. È in gara e forma, momentaneamente, un insolito trio.

Asia Valente a La Pupa e il Secchione Show 2022/ 'Scartata' da Alessandro De Meo?

Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sceglierà tra le sue due pupe. Il focus della seconda puntata del format sarà proprio su questo. È ormai acqua passata quanto accaduto nella prima, in cui c’è stato un momento di panico. Il ragazzo, coinvolto in un gioco, mentre raggiungeva il centro dello studio, è scivolato all’indietro dopo avere perso l’equilibrio. Per fortuna al momento della caduta non si è fatto nulla di grave e sta proseguendo la sua avventura da secchione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA