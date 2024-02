Alessandro De Santis, chi è il cantante dei Santi Francesi/ Da Amici a Sanremo 2024, carriera e vita privata

Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi: la carriera

Alessandro De Santis è il cantante dei Santi Francesi, il duo reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2024. Il cantante, che sarà ospite di Caterina Balivo oggi pomeriggio su Rai 1 a La volta buona assieme al collega Mario Lorenzo Francese, sta vivendo un periodo di grandissima popolarità. Tuttavia il suo rapporto con la musica affonda le radici a quasi 10 anni fa, quando fonda i The Jab assieme a Mario e ad un ex componente della band, Davide Vuono.

Mario Lorenzo Francese, chi è il musicista dei Santi Francesi/ Dai The Jab a Sanremo con Alessandro De Santis

Dopo le prime esibizioni nei festival e in alcuni piccoli locali del Piemonte, dove si sono formati, la grande occasione arriva nel 2017 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. In quell’edizione, vinta da Irama, il gruppo fu eliminato poco prima di accedere alla fase serale. Nel 2022 arriva un’altra svolta: nelle vesti di Santi Francesi, il nuovo nome d’arte del gruppo che dopo l’abbandono di Vuono è passato da trio a duo, vincono la sedicesima edizione di X Factor. Sino ad arrivare a Sanremo 2024 dove, oltre al brano L’amore in bocca, hanno emozionato tutti nella serata delle cover con un’interpretazione di Hallelujah in duetto con Skin.

Chi è Matilda De Angelis, fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi/ “Sono innamorata…”

Alessandro De Santis, la storia d’amore con Matilda De Angelis

Oltre alla carriera nella musica, Alessandro De Santis è piombato al centro del gossip negli ultimi anni per la sua relazione sentimentale con Matilda De Angelis. A differenza del collega Mario Lorenzo Francese, di cui non si conoscono informazioni certe riguardo la sua vita privata, De Santis è felicemente fidanzato con l’attrice che di recente ha ricoperto il ruolo di protagonista nella serie La legge di Lidia Poët, targata Netflix.

La coppia, salvo qualche rara apparizione in pubblico e alcune foto di coppia condivise sui social, tende ad essere piuttosto riservata. Ma a rendere ancor più ufficiale ed acclamata la loro storia d’amore è stato soprattutto Amadeus. Il conduttore, al termine dell’esibizione dei Santi Francesi nella serata delle cover con Skin, ha infatti salutato la De Angelis seduta in prima fila, facendo notare la sua presenza proprio a De Santis. L’attrice, che è stata co-conduttrice in uno dei precedenti Festival targati Amadeus, ha sorriso al fidanzato rivolgendogli uno sguardo carico d’amore tra gli applausi del teatro.

VIDEO UFFICIALE “L'AMORE IN BOCCA" DI SANTI FRANCESI/ La Canzone di Sanremo 2024:malinconia in bianco e nero

© RIPRODUZIONE RISERVATA