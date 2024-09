Alessandro e Annunziata: la dedica di Teresa Langella ai genitori

Teresa Langella sogna di formare con il marito Andrea Dal Corso una famiglia come quella in cui è cresciuta e che è stata formata dai genitori Alessandro e Annunziata che, non solo stanno ancora insieme, ma sono davvero molto uniti e hanno dato a lei e a sua sorella tutto l’amore di ciò di cui avevano bisogno. Legatissima alla propria famiglia, Teresa ha scelto di trascorrere con i genitori i giorni precedenti al matrimonio e proprio dalla sua famiglia, lei e Andrea, prima del fatidico sì, hanno ricevuto una festa a sorpresa.

“Qui, nella casa che mi ha vista crescere, in quel viale dove da piccola giocavo a nascondino citofonando case e oggi vi rivedo tutti qui, come se il tempo non fosse mai passato! Qui, dove le radici non si sono mai staccate e dove per sempre io troverò CASA MIA”, aveva scritto Teresa che, poi, rivolgendosi direttamente a papà Alessandro e mamma Annunziata, aveva aggiunto – “Vi amo così tanto! Avrei solo voluto fermare il tempo”.

Le parole di Teresa Langella per la mamma

Teresa Langella ha un rapporto speciale con i propri genitori da cui, però, vive lontano non nascondendo di soffrire molto per la lontananza. Teresa, così, si lascia spesso andare a dolci dediche sui social per i genitori come ha fatto in occasione del compleanno della mamma. “Sei l’esempio che voglio essere per i miei figli – ha scritto Teresa Langella su Instagram – A te, Donna d’altri tempi, piena di valori e grandi insegnamenti, quelli che io, nonostante qualche errore, sto cercando di portare avanti con onore e ammirazione, sei il mio Mantra».

«Una delle cose che mi tormenta è non poter godere di questi momenti “speciali” insieme a te perché il lavoro mi tiene spesso lontana da casa ma ci rifaremo, te lo prometto. Come mi avete insegnato tu e papà, cercherò di non sentirmi in colpa per questo», ha concluso Teresa Langella, chiedendo poi ai fan: «Voi vivete lontano dalla vostra famiglia?», le parole emozionanti di Teresa.