Tra le storie della prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te che hanno suscitato un’ondata di reazioni social c’è sicuramente quella di Alessandro e Lina. A chiedere l’aiuto di Maria De Filippi è stato il giovane, perché voleva farsi perdonare dall’ex fidanzata i suoi tradimenti. Ha provato in modi diversi a riconquistare l’ex, che però avrebbe scoperto contatti con altre donne.

ENZA, TOCCANTE SORPRESA AI NONNI A C'È POSTA PER TE 2025: "POVERI MA FELICI"/ Il regalo di Dusan Vlahovic

Questo è stato uno dei motivi per i quali ha rifiutato una prima proposta di matrimonio. Con l’aiuto della conduttrice, ha provato a convincere l’ex a dargli una seconda chance, ma Lina non è apparsa così convinta, un’indecisione che, alla luce poi dell’apertura della busta, ha scatenato una dura reazione sui social.

KATIA PIANGE PER IL FIGLIO DENNY A C'È POSTA PER TE 2025: "8 ANNI CHE NON MI PARLA"/ Lui chiude la busta

LE REAZIONI SOCIAL ALLA STORIA DI ALESSANDRO E LINA

“Questi andranno a Temptation Island, altrimenti non sì spiega perché lei sia ritornata con lui, nonostante le corna“, ha scritto su X un utente commentando la puntata di C’è posta per te. In effetti, il riferimento all’altro programma di Maria De Filippi è stato ricorrente sui social, ma anche le critiche alla stessa conduttrice, accusata di aver insistito troppo per convincere Lina ad aprire la busta.

“La più toxic resta sempre la Mary comunque“, ha scritto un altro utente. Altrettanto critico questo commento: “Comunque queen Mary qua queen Mary là, ma lei è la prima che non solo sceglie ste storie, ma le sceglie spingendo poi la ragazza di turno ad aprire la busta mandando un messaggio che dire sbagliato è dire poco“.

ALESSANDRO IMPLORA LA FIDANZATA LINA A C'È POSTA PER TE 2025/ Lei apre la busta e perdona le chat