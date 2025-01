“Amore mio, sono qui per darti l’ennesima prova dell’amore che provo per te. Ho rovinato tutto”, esordisce Alessandro in lacrima a C’è posta per te 2025 di fronte a Lina. L’uomo ribadisce di non aver mai fatto nulla oltre lo scrivere quei messaggi, sottolineando che, comunque, la loro storia si era ormai logorata. “Io voglio stare con te perché io amo te”, dice a Lina, che non si fida del tutto. “Io lo amo tanto, all’inizio mi fidavo tanto di lui, ma ora… Io non voglio un uomo che alla prima difficoltà scrive a un’altra!”, dice Lina, che però decide di dargli una seconda chance aprendo la busta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessandro chiede scusa alla fidanzata Lina a C’è posta per te 2025: cos’è successo

La terza storia della prima puntata di C’è posta per te 2025 è quella di un amore interrotto e ha come protagonista Alessandro. Chiama per Lina, la donna che ama e che dopo 5 anni di fidanzamento lo ha lasciato perché ha scoperto che scriveva ad un’altra persona. Alessandro racconta che è capitato due volte ma non c’è stato alcun contatto fisico con lei.

Quella con Lina è stata una relazione di alti e bassi, durante la quale arrivano anche a lasciarsi. Lui dice di aver scritto a questa ragazza quando non stavano insieme, ma sceglie di non uscirci. Non c’è mai stato alcun contatto fisico con questa ragazza. Alessandro conosce Lina dopo una relazione importante e un figlio. Se n’è innamora e arriva anche a chiederle di sposarlo ma lei gli risponde di no perché lui non ha un contratto a tempo indeterminato, dunque non ci sono le basi per una vita matrimoniale.

La storia di Alessandro, Lina e una chat hot

Un giorno Alessandro conosce una ragazza e iniziano a scriversi su Whatsapp. Non sa che Lina lo ha istallato sul suo computer e può leggere le sue conversazioni. La ragazza scrive ad Alessandro: “Vorrei fare una doccia con te”, e lui risponde “Anch’io, due o tre”. Lina lo scopre e lo lascia. È per chiederle scusa e tentare una riappacificazione che chiede l’aiuto a C’è posta per te. Lei lo perdonerà?

