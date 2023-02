Alessandro e Pamela lasciano Uomini e Donne/ Anello di fidanzamento e…

Alessandro e Pamela lasciano Uomini e Donne

Colpo di scena nella nuova puntata di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, salvo cambiamenti dell’ultima ora, nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5, il pubblico dovrebbe assistere all’addio di Alessandro e Pamela. Il cavaliere e la dama del trono over che si stavano frequentando da qualche tempo, torneranno al centro dello studio per annunciare una decisione inaspettata.

Alessandro e Pamela, così, annunceranno di voler lasciare insieme la trasmissione. Il loro sarà un addio in grande stile perchè non solo ci sarà una dichiarazione importante, ma anche la consegna di un regalo importante. Alessandro, infatti, regalerà a Pamela un anello: sarà un anello di fidanzamento? Lo scopriremo nel corso della puntata.

La scelta di Alessandro e Pamela di lasciare insieme Uomini e Donne arriva dopo una segnalazione sul cavaliere. Nelle scorse puntate, infatti, la redazione ha ricevuto la segnalazione di una signora che aveva ascoltato Alessandro presentare una signora come sua moglie. Una segnalazione accompagnata anche da alcune foto e che è stata smentita dal cavaliere in puntata che ha spiegato che la signora in questione è una cugina con cui è solito uscire.

Cosa accadrà, dunque, oggi di fronte alla scelta dei due di lasciare definitivamente la trasmissione? Gianni Sperti e Tina Cipollari crederanno alle parole di Alessandro e Pamela?

