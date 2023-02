Alessandro e Pamela lasciano Uomini e donne/ “Ho capito che non voglio conoscere…”

Alessandro e Pamela spiazzano il pubblico di Uomini e Donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne del 21 febbraio. Dopo il momento dedicato a Riccardo Guarnieri che, a causa di dubbi e incomprensioni ha deciso di chiudere definitivamente con Michela, Maria De Filippi invita Alessandro e Pamela ad accomodarsi al centro dello studio. Il cavaliere e la dama si frequentano da diverso tempo, ma tra i due non sono mancati i problemi dovuti anche ad altre conoscenze del cavaliere.

Nelle scorse puntate, poi, ad alimentare i dubbi di Pamela è stata una segnalazione che aveva messo in dubbio la sincerità di Alessandro. Una signora, infatti, ha raccontato alla redazione di averlo incontrato in un negozio mentre presentava la signora con cui era in compagnia come sua moglie. Nonostante tutto, Alessandro e Pamela sorprendono tutti.

Alessandro e Pamela emozionano lo studio di Uomini e Donne

Emozionati e sorridente, Alessandro e Pamela annunciano di voler lasciare insieme Uomini e Donne per viversi la relazione nella quotidianità lontani dal programma e dalle varie dinamiche della trasmissione.

“Da quando ho conosciuto Pamela ho avuto quel qualcosa in più. Lei mi ha colpito sia esteticamente, ma anche con i suoi valori, semplicità e schiettezza e, con il tempo, affrontando vari problemi che abbiamo avuto, sono arrivato alla conclusione che non vorrei conoscere nessun’altra donna”, spiega Alessandro. “So che lei hai portato un pensierino”, commenta Maria De Filippi. “Io aprirei subito il regalo”, interviene Gianni Sperti mentre Maria invita la dama a leggere prima la lettera.

