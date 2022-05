Alessandro e Pinuccia a Lecce/ Tina esplode a Uomini e Donne: “Non siete una coppia”

Alessandro e Pinuccia, il racconto del viaggio a Lecce a Uomini e Donne

Alessandro e Pinuccia si accomodano al centro dello studio di Uomini e Donne aprendo la puntata del 26 maggio per raccontare i dettagli del viaggio fatto a Lecce. “Abbiamo passato due giorni bellissimi”, spiega Pinuccia. Nel vedere il filmato del viaggio, Tina Cipollari, di fronte alle parole di una signora che esalta Pinuccia criticando Tina, esplode: “Questo è tutto organizzato da Pinuccia”, sbotta la bionda opinionista. Dopo aver visto tutto il filmato, Tina dice: “Non siete una coppia. Questo non è stato un viaggio d’amore, ma un viaggio d’amicizia. E’ come se Gianni Sperti m’invitasse a Pulsano”, ha detto Tina.

“Pinuccia sei felice?”, chiede Maria De Filippi ricevendo una risposta affermativa da parte di Pinuccia. “Ma quale felice. Quella non è l’espressione di una persona felice. Lei da otto mesi parla d’amore mentre lui d’amicizia e non sono d’accordo nell’avere questo rapporto perchè lei vorrebbe altro“, esplode Tina.

Tina Cipollari, lite con Alessandro e Pinuccia

Pinuccia sottolinea come, lei e Alessandro, non potranno mai essere una coppia come due cinquantenni e Tina esplode nuovamente. “Quando vi fa comodo l’età in amore non esiste, poi…”. I ripetuti attacchi di Tina scatenano la reazione di Pinuccia. “Vergogna. Io ho 80 anni. Sei una donna acida e cattiva“, dice Pinuccia trattenendo a stento le lacrime.

La Cipollari, però, resta ferma sulla propria posizione e a smorzare i toni è Maria De Filippi. “Vuoi ballare?“, chiede la conduttrice a Pinuccia che accetta di ballare con Alessandro. “Balla con il tuo amico del cuore perchè lui non è il tuo fidanzato”, aggiunge ancora la bionda opinionista.

