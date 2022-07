Alessandro e Pinuccia di Uomini e Donne al concerto di Vasco/ “Una cosa pazzesca”

Alessandro e Pinuccia: dalla frequentazione a una bellissima amicizia

Alessandro e Pinuccia sono una delle non-coppie più note e controverse di Uomini e Donne. Si sono conosciuti nello studio del dating show, condotto da Maria De Filippi e hanno iniziato a frequentarsi. All’inizio sembrava andare tutto bene ma poi, il cavaliere rivela alla dama di non voler una relazione sentimentale con lei.

Pinuccia non è risultata molto contenta di questa decisione, svelando di provare un forte interesse per Alessandro. Passano i mesi ma il cavaliere non cambia idea, aprendosi solo all’idea di un‘amicizia con la dama del parterre femminile. Nonostante fosse stato categorico, inizialmente la dama non voleva arrendersi di fronte al rifiuto del cavaliere, suscitando le critiche degli opinionisti e del pubblico. Una volta finita la trasmissione e lontani dalle telecamere, sembra che Alessandro e Pinuccia abbiano costruito una bellissima amicizia.

Alessandro e Pinuccia al concerto di Vasco Rossi insieme e un regalo speciale per il cavaliere

Alessandro e Pinuccia dopo un periodo di incertezze e bisticci sono riusciti a costruire una profonda amicizia. Insieme si sono, dunque, recati al concerto di Vasco Rossi cantante preferito del cavaliere. Proprio a lui, l’artista ha fatto un regalo speciale: un cappello autografato. La felicità e l’emozione di Alessandro nel vedere il suo beniamino salire sul palco è commovente.

Un video dell’evento è stato condiviso su Instagram dal sito ufficiale di Uomini e Donne, che mostra la coppia di amici insieme al concerto. Alessandro non ha mancato di condividere alcune dichiarazioni in merito alla sua gioia: “È una cosa pazzesca. Una cosa meravigliosa. Questo è un cappello che mi ha regalato Vaco. Me l’ha fatto portare così. E lui lo mette così… Però a me piace anche così. La firma di Vasco! Tra il biglietto e il cappello sono a posto, guarda. Con il biglietto ci faccio un quadretto. E questo lo metto in cassaforte.”

Alessandro e Pinuccia vanno al concerto di Vasco Rossi #uominiedonne

pic.twitter.com/vYFsEHapQ9 — uomini e donne out of context (@uedooc) July 12, 2022













