Alessandro e Pinuccia lasciano Uomini e Donne?/ Sui social arriva l’indizio…

Alessandro e Pinuccia, è amore dopo Uomini e Donne?

Alessandro e Pinuccia sono stati due dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione di Uomini e Donne. Simpatici e con tanta voglia di trovare una persona con cui trascorrere le giornate, hanno conquistato l’affetto del pubblico. Dopo una prima frequentazione, tuttavia, i due avevano interrotto i rapporti. Se, infatti, Pinuccia aveva ammesso di provare un sentimento, Alessandro la considerava solo un’amica. Dopo alcuni tentativi di conoscere altre persone, però, i due si sono riavvicinati.

Uomini e donne, Camilla Mangiapelo rompe con Riccardo Gismondi/ "La cosa è delicata..

La stagione si è così conclusa con un viaggio di Pinuccia in Puglia dove vive Alessandro e la promessa di continuare a vedersi anche in estate. Il cavaliere e la dama del trono over hanno così approfittato della bella stagione anche per esaudire un sogno di Alessandro ovvero assistere ad un concerto di Vasco Rossi. I fan del trono over, così, si chiedono se Alessandro e Pinuccia lasceranno il programma di Maria De Filippi.

Alessandro e Pinuccia di Uomini e Donne al concerto di Vasco/ "Una cosa pazzesca"

Alessandro e Pinuccia: la verità sul futuro a Uomini e Donne

Nella nuova stagione di Uomini e Donne che comincerà a settembre, oltre ai nuovi tronisti, dovrebbero esserci diversi volti nuovi tra le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Nonostante i rumors, dovrebbero tornare Gemma Galgani e Ida Platano, ma stando alle indiscrezioni riportate dalla pagina, sempre aggiornatissima, di Lorenzo Pugnaloni “Uominiedonneclassicoeover”, dovrebbero tornare anche Alessandro e Pinuccia.

Nonostante la frequentazione, dunque, i due non sarebbero una coppia. Per scoprire, però, cos’è successo tra i due e se, effettivamente, saranno nuovamente in trasmissione, come spiega la pagina “Uominiedonneclassicoeover”, bisognerà aspettare la prima registrazione.

Luca Salatino, frecciatina a Matteo Ranieri?/ Messaggio sospetto dopo Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA