Alessandro e Vincenza, Uomini e Donne/ “Se conosceva la mia età, perchè è uscita…”

Alessandro e Vincenza al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata del 14 marzo. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che si è dichiarata a Franco il quale, però, non ha ricambiato, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio il signor Alessandro che, dopo aver conosciuto e chiuso il rapporto con Pinuccia, stava conoscendo la signora Vincenza, giunta in trasmissione esclusivamente per lui. Dopo un primo appuntamento, però, la signora Vincenza ha deciso di fare un passo indietro perchè considera troppo grande Alessandro.

Tina Cipollari, lite con Pinuccia e Lucia a Uomini e Donne/ "Charlize Theron e..."

Il cavaliere, però, racconta di essere profondamente deluso dalla scelta di Vincenza. “Quando ha telefonato, Vincenza sapeva quanti anni ho. Se conosceva già la mia età perchè è uscita con me?”, chiede Alessandro. Vincenza spiega che non aveva capito effettivamente l’età di Alessandro. “Non mi è scattato niente”, ha poi aggiunto la dama.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Franco: "Non mi attrae". Tina: "Gli fai pena"

Alessandro e Vincenza: Tina Cipollari e Gianni Sperti difendono il cavaliere

Tina Cipollari e Gianni Sperti difendono Alessandro. “Prima di telefonare l’hai visto in televisione e non credo che in tv dimostri 50 anni”, dice la bionda opinionista. “Cosa ti ha spinta a venire qui per conoscerlo?“, chiede ancora Tina. “La tenerezza”, è stata la risposta di Vincenza che ribadisce di essere pronta ad essere un’amica per Alessandro il quale, però, rifiuta l’offerta.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Alessandro, parlando di Vincenza, ha dichiarato: “Sono un po’ dispiaciuto per le parole di Vincenza sulla nostra differenza d’età. Appena l’ho vista scendere mi è piaciuta subito, mi ha davvero colpito. Ho sentito subito attrazione al primo impatto, anche perché è vero che ho una certa età ma non sono un rimbambito. Non voglio essere cattivo, ma penso che Vincenza abbia trovato una scusa. È un dubbio che ho espresso anche alla redazione. Io capisco che sia frenata dalle sue esperienze, però non poteva certo dire che non sapeva chi io fossi”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 marzo: Gemma Galgani, nuovo due di picche?

© RIPRODUZIONE RISERVATA