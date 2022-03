GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Franco: “Non mi attrae”. Tina: “Gli fai pena”

Nessun colpo di fulmine tra Gemma Galgani e Franco a Uomini e donne. Dopo un massaggio e un sorriso, la dama di Torino ha dichiarato il proprio interesse per Franco il quale, al centro dello studio, ha ribadito di non essere interessato. “Non sono attratto. Ci sono donne che, indipendentemente dalla bellezza, ti attraggono ed altre no”, ha spiegato il cavaliere. Gemma, però, non ne è totalmente convinta e Tina Cipollari sbotta: “Gli fai pena”. Poi aggiunge: “Anche se fosse interessato, perchè non lasci all’uomo il tempo di fare il primo passo invece di ricevere sempre questi due di picche?”.

“Ho detto quello che sentivo e quello che provo. Perchè devo tenermi dentro quello che provo”, è stata la risposta di Gemma che non è affatto pentita di essersi dichiarata al professore che è interessato solo ad un’amicizia (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani interessata a Franco

Nuova settimana di Uomini e Donne e nuova puntata con Gemma Galgani protagonista. Salvo colpi di scena, come fanno sapere le anticipazioni della registrazione della puntata in onda oggi, Gemma proverà a conquistare le attenzioni di un cavaliere per il quale aveva espresso interesse nelle scorse settimane senza essere ricambiata. Al centro dello studio, Gemma si confronterà con Franco, il cavaliere a cui nella scorsa puntata ha fatto un massaggio al termine del quale aveva ribadito la propria disponibilità a conoscerlo.

Franco, tuttavia, pur avendo apprezzato il massaggio, aveva spiegato di non essere interessato a Gemma dal punto di vista sentimentale. Dalle anticipaizoni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, tuttavia, pare che Gemma abbia deciso di tornare alla carica dichiarandogli il proprio interesse. Come reagirà Franco?

Gemma Galgani e Franco: solo un’amicizia?

Colpo di fulmine tra Gemma Galgani e Franco? A quanto pare no. Il cavaliere, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha ribadito di non essere interessato a Gemma la quale, invece, è pronta ad iniziare una conoscenza non amichevole.

“Da Gemma mi farei fare un altro massaggio, è bravissima. Gemma è stata davvero carina a farmi quel massaggio, è riuscita ad attenuare moltissimo il mio mal di schiena. Lei mi ha rimesso al mondo e non me lo sarei aspettato”, ha detto il cavaliere.





