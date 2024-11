Alessandro Egger è tra i concorrenti della nuova stagione de La Talpa, il reality show condotto da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. Il modello è stato arruolato tra i concorrenti di questo reality show che è differente da tutti quanti gli altri, visto che ognuno di loro è chiamato a collaborare tra di loro per completare varie sfide fisiche e mentali e portare così a casa un premio significativo per il vincitore finale. Tra di loro c’è nascosta “la talpa”, un concorrente doppiogiochista ingaggiato dai produttori del programma per sabotare dall’interno il gruppo. Possibile che sia proprio Egger la talpa di questa edizione?

Il modello ed ex volto della Kinder si è fatto notare sin da subito nel programma, visto che durante la prima puntata ha notato durante la notte la presenza di un ladro nel villaggio. La valigia, consegnata da Diletta Leotta a Marco Melandri, è stata rubata nella notte ed Egger ha intravisto un uomo sulla 41ina con tanto di barba appropriarsi della valigetta. Chi era?

Alessandro Egger durante la prima puntata de La Talpa è stato accusato però da Marina La Rosa di essersi inventato tutta la scena della valigetta rubata. Il modello ha cercato allora nella villa l’oggetto della contesa scatenando l’ira di Gilles Rocca. “Alessandro se n’è andato, lo abbiamo cercato ovunque , ma non c’è. La ricerca della Talpa è diventata la ricerca di Alessandro Egger” – sono state le parole di Gilles Rocca che poco dopo è letteralmente scoppiato verso il modello arrivando quasi alle mani. ”

“Se ho una persona come te dentro la casa, pezzo di m***a” – ha detto infuriato Gilles rivolgendosi ad Egger che in realtà aveva visto bene, visto che la valigetta era stata presa da Andrea Preti. Un gesto che conferma la buona fede di Egger che potrebbe rivelarsi la sorpresa di questa edizione de La Talpa!