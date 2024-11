Gilles Rocca sotto attacco a La Talpa 2024: criticato da Egger e Marina La Rosa

Gilles Rocca è stato il grande protagonista della prima puntata de La Talpa 2024. Noto per il suo carattere determinato e fumantino, l’attore ha espresso senza peli sulla lingua i suoi sospetti, finendo spesso al centro di scontri già nelle prime ore di permanenza nella villa. Non tutti hanno però giudicato schietto questo suo comportamento. C’è chi, come Alessandro Egger e Marina La Rosa, lo hanno invece criticato.

“Gilles lo vedo come una persona diversa da quello che vuole apparire qua”, ha dichiarato pubblicamente Alessandro Egger, facendo dunque intendere di trovare l’attore non proprio sincero a La Talpa 2024. Rivalità e scintille sono nate sin da subito anche tra Gilles e Marina La Rosa, che quando si tratta di nominare il più ‘manipolatore’ fa proprio il nome di Rocca. “Ci prova ma non riesce”, dichiara l’ex gieffina, facendo riferimento a Gilles. C’è però chi pensa di lei lo stesso, come Andrea Preti che, davanti a tutti, dichiara: “Marina sta facendo un gioco al contrario, facendo credere che sia la talpa così qualcuno la vota e viene eliminato. È un’abile stratega”. La concorrente ammette però di avere degli assi nella manica: delle rivelazioni che presto tirerà fuori.