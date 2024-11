Alessandro Franchini, chi è il compagno di Luca Calvani: insieme dal 2016

Luca Calvani, uno dei protagonisti del Grande Fratello 2024, da quasi dieci anni vive una romantica e riservatissima relazione con il compagno Alessandro Franchini. Il concorrente del reality è stato in passato sentimentalmente legato all’ex compagna Francesca Arena, dal 2007 al 2015, e dalla relazione è nata anche una splendida figlia, Bianca, nel 2009. Archiviata la loro relazione, l’attore si è legato a colui che è la sua dolce metà dal 2016, pur avendo ufficializzato la loro storia d’amore soltanto 6 anni dopo, nel 2022, con un post condiviso sui social.

Raffaella Ligorio è l'ex fidanzata di Giovanni De Rosa?/ "Mi ha presa per il cul*, grandissimo falso"

Ma che cosa sappiamo di Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani? Anch’egli toscano, proprio come l’attore, è un imprenditore di Viareggio: oltre ad aver lavorato come bagnino, ha avviato una propria attività imprenditoriale nel mondo del fitness e ha anche aperto una palestra. La coppia, inoltre, si è anche lanciata in un’attività condivisa diventando soci in affari e gestendo un agriturismo in provincia di Lucca, sempre nella loro Toscana.

Genitori di Luca Calvani, chi sono: il toccante racconto al Grande Fratello 2024/ “Solo nel mio dolore…”

Luca Calvani e Alessandro Franchini: sui social dal 2022 tra foto e romantiche dediche

La storia d’amore tra Luca Calvani e il compagno Alessandro Franchini ha preso il via nel 2016, dopo la fine della relazione tra l’attore e l’ex fidanzata Francesca Arena. La coppia non è subito uscita allo scoperto, così come l’attuale concorrente del Grande Fratello 2024 non ha fatto subito coming out, arrivato poi nel 2022 attraverso un post su Instagram in cui ha ufficializzato la loro storia d’amore attraverso una foto di coppia.

Entrambi, probabilmente, hanno prima preferito tutelarsi dalle ingerenze del gossip. Dopo essere usciti allo scoperto, sono poi arrivate numerose dediche e dichiarazioni d’amore social, come quella dell’imprenditore in occasione del giorno del compleanno dell’attore: “Tanti auguri a te che con quel sorriso mi fai gonfiare il cuore in petto. Tanti auguri a te che riempi le mie giornate con la tua gioia di vivere, tanti auguri a te che sei sempre alla ricerca di nuovi progetti ed avventure. Farò di tutto per vederti sempre sorridere”.

Jessica Morlacchi e Luca Calvani, flirt al Grande Fratello 2024?/ "Lui è innamoratissimo di Alessandro..."