Luca Calvani, protagonista del Grande Fratello e con un passato alle spalle in varie fiction e serie tv di successo come Un posto al sole, Distretto di polizia, Don Matteo e molte altre ancora, nel 2022 ha fatto coming out, rivelando di avere una relazione con il suo socio in affari, Alessandro Franchini. L’attore ha confessato di avere un rapporto con un altro uomo solamente nel 2022 ma la storia tra loro andava avanti già da sei anni. Nel passato di Luca anche una serie di programmi come L’isola dei famosi e Uomini e donne, ma anche una donna, Francesca Arena, e una figlia, Bianca, nata nel 2009. Solamente più tardi Luca Calvani ha capito di essere attratto dagli uomini e ha trovato l’amore in Alessandro Franchini.

Luca Calvani, chi è il compagno Alessandro Franchini

Il coming out di Luca Calvani ha lasciato a bocca aperta tante persone: l’attore, infatti, ha avuto una relazione molto lunga con Francesca Arena, che ha visto nascere anche una figlia, Bianca, venuta al mondo nel 2009. Dopo la fine della sua storia con la ex compagna, l’attore è stato paparazzato qua e là con qualche frequentazione, ma niente che fosse veramente serio. Nel 2022, poi, il coming out, come lo ha definito lui “con 2196 giorni di ritardo”. Calvani e il compagno, infatti, erano fidanzati ormai da tempo ma solamente due anni fa è arrivata proprio la confessione e la conseguente ufficializzazione del loro grande amore.

Luca Calvani ha ufficializzato il suo rapporto con il compagno con una tenera foto e una breve ma significativa didascalia: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”. Luca e Alessandro sono soci in affari: gestiscono un agriturismo in Toscana. Proprio tra le colline è sbocciato e poi si è rafforzato il loro amore, che non è mai stato travolto né messo in dubbio da nulla, men che meno dopo il coming out dell’attore.