Alessandro Gassman moglie e figlio: Sabrina Knaflitz e Leo/ “Litighiamo spesso, ma…”

Sabrina Knaflitz è la moglie di Alessandro Gassman nata nel 1968 da madre romana e padre piemontese di origine austriaca (ecco dunque spiegato il ‘perché’ del cognome non proprio italiano). Anche lei attrice, è sposata con Gassman dal 1998 e nello stesso anno ha avuto con lui un figlio, Leo, che oggi fa il cantautore. “È una donna splendida, forte, in casa le decisioni le prende lei. A lungo, si è tirata fuori dal lavoro per sostenere la famiglia e me”, ha dichiarato Gassman in una vecchia intervista a Domenica in.

L’incontro con la moglie, per lui, è stato un evento lietissimo. E ancor più lieta è la loro vita insieme, seppure ogni tanto capiti di litigare: “Credo che fra me e Sabrina duri perché ci amiamo con intelligenza e complementarità. La cosa strana è che litighiamo spesso. Parecchio e non stancamente”.

Sabrina Knaflitz e Leo Gassman, chi sono la moglie e il figlio di Alessandro Gassman

In un’altra intervista a Oggi, nel 2011, Alessandro Gassman aveva parlato della moglie in questi termini: “Sabrina è l’amore della mia vita, tutto ciò che sono lo devo a lei. Lei che si occupa del ragazzo, della casa, lei che gestisce il mio lavoro. Oltre al bene c’è la stima, è una donna che vale e non sgomita per stare in primo piano”. Sono passati dieci anni, e Alessandro potrebbe ripeterlo: Sabrina è davvero la sua anima gemella, al suo fianco da una vita nonostante in pochi la conoscano.

La loro storia, infatti, è sempre rimasta piuttosto ‘blindata’. Più notizie sul rapporto col figlio, Leo, anche lui un personaggio pubblico che l’attore ha sostenuto sia durante il suo percorso a X Factor sia, più di recente, nel corso della sua partecipazione a Sanremo Giovani. Leo non ha mai pensato di seguire le orme dei genitori: la sua strada è proprio quella della musica, come dimostra la vittoria al Festival che ha ottenuto nel 2020.



