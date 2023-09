Alessandro Gassman vs sindaco Grosseto: “Sistema le strade invece di ballare”/ Replica: “Sei male informato”

Scoppia la polemica a distanza fra il noto attore Alessandro Gassman, e il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Come si legge sul sito de La Nazione, i due avrebbero dato vita ad un battibecco sui social, un classico bisticcio online noto dopo che l’artista ha visto un balletto del primo cittadino della splendida cittadina Toscana. “Pensa alle strade della provincia di Grosseto, che sono dissestate, invece di ballare”, è il commento di Alessandro Gassman notando appunto l’esibizione di Vivarelli Colonna postata sui suoi profili social. E ancora: “Ho seguito questa estate – scrive, come si legge sul sito della Nazione – i divertentissimi video su TikTok del sindaco di Grosseto.Davvero simpaticissimo e giovanile.Ora che l’estate è finita continuerà oppure si occuperà della riparazione delle strade della sua provincia che sono in maggioranza semidistrutte?”.

Vittorio Gassman, nonno di Leo Gassmann/ Il nipote "so che mi ha amato molto"

Evidentemente le parole di Gassman devono essere giunte al diretto interessato visto che lo stesso ha voluto replicare a suo modo, con un video pubblicato sul suo profilo Facebook. Vivarelli Colonna ha risposto per le rime, facendo notare all’attore come le strade della provincia di Grosseto non siano compito suo: “Il noto attore, che frequenta le nostre belle zone – spiega in video – mi consiglia di rifare le strade provinciali, prima di dedicarmi ai balletti.. peccato che il Presidente della Provincia sia un sindaco del Pd!!”, dice Vivarelli Colonna con riferimento all’orientamento politico di sinistra di Gassman.

Mara Venier, gaffe a Domenica In/ Presenta Alessandro Gassmann, ma è il figlio Leo...

ALESSANDRO GASSMAN VS SINDACO DI GROSSETO, VIVARELLI COLONNA: “SEI BRAVO E BELLO MA…”

Quindi il sindaco ha proseguito: “Sei bello e bravo, continua a fare l’attore, non entrare nei meandri della politica. Non mi occupo di strade provinciali, da oltre due anni e mezzo non sono più presidente della Provincia ma sindaco di Grosseto. E quando sono stato presidente della Provincia ho stanziato per le strade più fondi di tutti gli altri presidenti. Io non sono un ballerino, mi sono solo messo in gioco e non ho mai ballato in vita mia ma ho sempre lavorato. Grazie per aver notato che sono simpaticissimo. Se vuoi parlare di politica fai una cosa semplice: studia. Ma dai retta a me, continua a fare l’attrore, che ti riesce sicuramente meglio”.

LEGGI ANCHE:

Claudia Pandolfi: "Torno sul set con Alessandro Gassmann"/ "Gireremo Un Professore 2"

© RIPRODUZIONE RISERVATA