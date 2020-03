Alessandro Graziani positivo all’antidoping/ Tentatore Serena Enardu: “Ho sbagliato”

Alessandro Graziani, il “tentatore” di Serena Enardu, è nei guai. Lo sportivo, che fa lo schiacciatore per la squadra di pallavolo Sabaudia in A3, è risultato positivo all’antidoping. Il giovane, che ha scelto di intraprendere un nuovo percorso televisivo partecipando come corteggiatore a Uomini e Donne, è stato sospeso in via cautelare. Sulla Gazzetta Regionale si legge che la prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sua sospensione. E questo perché è stato rilevato «che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato serie A3 Menghi Shoes Macerata – Gestioni e Soluzioni Sabaudia dello scorso 9 febbraio». Il presidente del Sabaudia, Alessandro Pozzuoli, si è espresso sulla vicenda dicendosi affranto per quanto accaduto ad Alessandro Graziani. «Conoscendo Alessandro per la sua serietà, sempre dimostrata in campo agonistico, siamo profondamente addolorati». Il numero uno del Sabaudia, però, ha annunciato anche che Alessandro Graziani, il “tentatore” di Temptation Island Vip e corteggiatore ora di Uomini e Donne, non fa più parte della squadra.

ALESSANDRO GRAZIANI POSITIVO ALL’ANTIDOPING: LE SCUSE VIA SOCIAL

«Dobbiamo rescindere immediatamente il contratto che ci lega all’atleta per difendere i valori che hanno sempre caratterizzato il Volley Sabaudia», ha dichiarato Alessandro Pozzuoli. Questi si è detto consapevole anche che possa «essere stata una sciocchezza, compiuta in un momento di debolezza», ma al tempo stesso rispettano «lo spirito del provvedimento cautelare del TNA su richiesta della Procura Nazionale Antidoping». Poco fa invece Alessandro Graziani ha pubblicato un post di scuse su Instagram. «Mi scuso con la società e la mia squadra per il disagio che ho causato. Chi mi conosce sa quanto ho dato e quanto darò ancora per questo sport». Lo sportivo dovrà saltare gli ultimi due mesi di campionato, ma vuole farsi trovare pronto per la prossima stagione. «Ho commesso un errore che interromperà la mia stagione ma non la mia carriera». Alessandro Graziani ha poi concluso il suo post con una riflessione: «Mi auguro che il mio errore sia d’aiuto alle generazioni future a non commettere lo stesso sbaglio. Siamo umani, capita di sbagliare ma l’essere uomo ti fa rendere conto anche quando si sbaglia».





© RIPRODUZIONE RISERVATA