ALESSANDRO GRAZIANI/ Serena Enardu: “Avrei voluto innamorarmi di lui…”

Serena Enardu ospite a Verissimo di Silvia Toffanin parla anche di Alessandro Graziani, il ragazzo che a Temptation Island Vip ha messo a repentaglio la sua storia con Pago: “Se ero presa da lui? Diciamo che Alessandro è molto più bello dentro che fuori. Viene da una famiglia semplicissima, ha dei valori molto profondi, ed è stato molto bello confrontarsi con lui. Poi è vero che ti illudi anche un po’: io avrei voluto innamorarmi di Alessandro. Perché se fosse successo, avrei messo fine ad un rapporto. Mi piaceva, ci stavo bene, ero leggera, ma non mi sono infatuata”. Silvia Toffanin chiede poi conto a Serena dell’ormai celebre weekend trascorso insieme tra i due dopo l’esperienza a Temptation:”Se ci siamo rivisti? Certo, perché dovevamo capire se vedendoci potesse esserci qualcosa di più o no. Ed è stato un no”. (agg. di Dario D’Angelo)

ALESSANDRO GRAZIANI: IL TENTATORE DI SERENA ENARDU

Il nome di Alessandro Graziani continua ad essere legato a quello di Serena Enardu. L’ex tentatore di Temptation Island Vip ha definitivamente chiuso il capitolo tuffandosi nell’avventura di Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate e sul quale ha messo gli occhi anche la tronista Sara Amira. Per il flirt che ha avuto con Serena Enardu nel villaggio dell’amore, tuttavia, Alessandro Graziani è diventato molto popolare e i followers hanno notato che Serena, dopo i like che hanno scatenato la lite con Pago, non lo segue più su Instagram. Una scelta precisa quella di Serena che non ha alcuna intenzione di mettere nuovamente in pericolo la sua storia con Pago per Alessandro Graziani che rappresenta anche il tallone d’Achille del cantante. Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, inoltre, Signorini ha provocato Serena chiedendole se, dopo l’eliminazione, abbia ricominciato a lasciare like sui social. La Enardu, dopo aver sorriso, ha risposto ironicamente dicendo di averci pensato, ma di aver evitato di farlo.

SERENA ENARDU HA TRADITO PAGO CON ALESSANDRO GRAZIANI? “NO”

Sono diversi i dubbi sulla natura del rapporto tra Alessandro Graziani e Serena Enardu che si sono visti anche dopo Temptation Island quando Serena era ufficialmente single dopo la rottura da Pago. A chiarire, tuttavia, tutto è stata l’ex tronista di Uomini e donne che, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha ribadito di non aver mai tradito Pago con cui potrebbe anche convolare a nozze. “Dopo Temptation Island Pago ha sofferto moltissimo e gli ho chiesto scusa. Non voglio sapere se sia stato con altre persone. Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco”, ha spiegato Serena sperando di non dover tornare sull’argomento. Da parte sua, Alessandro Graziani continua a condurre la propria vita dividendosi tra il campo di pallavolo e lo studio di Uomini e Donne.



