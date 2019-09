ALESSANDRO GRAZIANI/ Si avvicina a Serena Enardu e fa “piangere” Pago (Temptation Island Vip)

Alessandro Graziani fa colpo su Serena Eanrdu…

Alessandro Graziani, pallavolista di professione, è uno dei single di Temptation Island Vip. Il ragazzo è entrato a far parte del cast della seconda edizione del reality, avvicinandosi subito a Serena Enardu. Pago, il suo fidanzato, non l’ha presa certamente bene. E, in risposta a una sua affermazione, ha detto: “Lei sostiene che non la conosco profondamente, è vero, però se ci sono dei lati che non ho visto è perché non li volevo vedere, non mi piacciono”. A detta del cantante, Serena sta facendo una figuraccia. La cosa peggiore è la sua eccessiva confidenza con Graziani, che in effetti conosce appena. “Non è da lei”, assicura il cantante. “Questa complicità con il ragazzo, questo a me dà fastidio. Vuoi parlare? Puoi parlare. Vuoi ballare? Balla. Ma questa complicità…”. A un certo punto, Pago cede: “Mi vien da piangere. Ma da dove è venuta fuori lei? Io ho passato sei anni e mezzo con ‘sta dem**te? Non merito assolutamente questa roba qua, penso che da una cosa così per me sia difficile tornare indietro”.

Chi è Alessandro Graziani

Alessandro Graziani ha fatto la sua comparsa all’interno del reality Temptation Island Vip la settimana scorsa. Il pallavolista ha attirato l’attenzione di Serena Enardu, fidanzata di Pago, combinando un disastro alla prima puntata. Per Alessandro si tratta della prima esperienza in assoluto nel mondo della tv. Graziani è nato il 2 febbraio 1991 a Genova. Da sempre appassionato di sport, ha iniziato a giocare a pallavolo quando era giovanissimo. Mentre i suoi amici davano calci al pallone, lui ci faceva i palleggi e le schiacciate. A soli 14 anni è riuscito a entrare a far parte delle giovanili della sua città. La grande occasione gli si è presentata quando era ancora adolescente e viveva in Liguria. Nell’Olympia Genova Voltri, Alessandro ha mosso i primi passi nel mondo dello sport, e in breve tempo è stato ceduto ad altre squadre più importanti. Oggi, Graziani gioca nella Serie A3 e precisamente nel Sabaudia. In questo club indossa la maglia numero 10.

Alessandro Graziani, la vita privata

Alessandro Graziani vive a Sabaudia, la città della sua squadra attuale, anche se cerca di tornare Genova ogni volta che può. Alessandro, infatti, è molto legato al suo luogo d’origine. A Temptation Island Vip ricopre il “ruolo” del single, e in effetti, di recente, non è stato fidanzato. L’unica donna della sua vita è la sua nipotina. Alessandro è legatissimo a lei, ma non ama molto parlare della sua vita privata. Su Instagram è seguitissimo: spesso condivide foto relative alle sue passioni, tra cui rientra anche il mare e il rilassarsi in spiaggia in compagnia degli amici.



