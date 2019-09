Serena Enardu e Pago/ Lei pronta a tradirlo per il single Alessandro? (Temptation Island Vip)

SERENA EUNARDU E PAGO: FAMIGLIA ALLARGATA PER L’EX MARITO DI MIRIANA TREVISAN E L’EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Serena Eunardu e Pago formano una delle coppie protagoniste di questa seconda edizione di Temptation Island Vip al via proprio questa sera su Canale5. Al timone della trasmissione ci sarà Alessia Marcuzzi ed è proprio dal suo account social e da quello di WittyTv che abbiamo avuto modo di conoscere le coppie che parteciperanno a questa edizione e i motivi che li hanno spinti a farlo. Tra questi ci sono due volti noti al pubblico di Canale5 e alla musica ovvero quelli dell’ex tronista Serena Enardu e quelli del cantautore Pago, Pacifico Settembre, ex marito di Miriana Trevisan e padre del suo bambino. Lui ha 48 anni, lei ne ha 43 e stanno insieme ormai da quasi sette anni, nella maggior parte di questi hanno convissuto mettendo insieme la loro famiglia allargata visto che anche la tronista ha un figlio di 14 anni avuto da una precedente relazione. I due non hanno dubbi sui loro sentimenti ma nel video di presentazione hanno lamentato una situazione di stallo. Clicca qui per vedere il video della loro presentazione.

SERENA EUNARDU E PAGO: PERCHÈ PARTECIPANO A TEMPTATION ISLAND VIP 2019?

In particolare, è proprio Serena Enardu che sceglie di partecipare a Temptation Island Vip per via di questa situazione “di monotonia e di stallo” che si è creata ormai da qualche anno, dopo il “primo anno bellissimo”. Per alcuni si tratta soprattutto di un problema intimo visto che i due hanno affermato con certezza di non avere dubbi sul loro sentimento. Lo stesso Pago conferma di amare Serena come mai ha fatto non nessun’altra ma anche lui vuole sbloccare questa situazione di stallo, dopo la partecipazione al programma andranno verso la rottura definitiva o, magari, verso le nozze? Il ghiaccio si è già sciolto per loro o, meglio, per Serena che si è avvicinata già al single Alessandro, 23 anni, agente di commercio. Con lui ha già parlato di questione di feeling e come sia davvero difficile trovarsi bene con qualcuno anche solo a parlare: “Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho”, dice la tronista al single. Lo stesso video video mostra quest’ultimo che la prende in braccio per buttarla in mare per un bagno notturno, come andrà a finire tra loro? Clicca qui per vedere il video del momento.

CHI SONO SERENA ENARDU E PAGO?

Per chi non li conoscesse ancora, Serena Enardu e Pago non sono nuovi al mondo del gossip. Classe 1976, Serena Enardu si diploma in ragioneria e poi pensa subito a come costruirsi un’indipendenza economica e dopo aver lavorato in un centro di telefonia decide di mettersi in proprio e aprirne uno tutto suo ed è in quel periodo che sbarca a Uomini e donne come tronista. E’ lì che nasce la storia con Giovanni Conversano che tanto felici ha fatto i fan ma non i diretti interessati visto che lui, almeno secondo la sarda, la tradiva spesso e la usava solo per un tornaconto economico. Qualche anno dopo, nel 2013, è arrivato proprio Pago e i due da allora fanno coppia fissa. Il cantautore ha avuto un precedente matrimonio con Miriana Trevisan, che è la madre di suo figlio, ma le cose tra loro sembrano essere “pacifiche” almeno adesso anche se le frecciatine tra lei e Serena non sono mancate qualche anno fa. Cosa verrà fuori a Temptaion Island Vip?



© RIPRODUZIONE RISERVATA