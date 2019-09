Temptation Island Vip 2019/ Blogger protestano: “Er Faina? Non gli daremo spazio”

A meno di un giorno dall’inizio di Temptation Island Vip 2019 è ancora polemica sulla partecipazione di Er Faina nel cast delle coppie. Negli ultimi giorni i telespettatori hanno manifestato diverse volte la loro contrarietà alla sua presenza nello show prodotto da Maria De Filippi, ma la produzione è rimasta sorda ai loro appelli. Oggi, a dare voce al popolo social sono stati i principali blogger italiani, i quali, per la prima volta nella storia della tv, si sono uniti per lanciare un segnale molto forte a questo genere di show. Ecco il post pubblicato sui social da Trashitaliano, noto sito di intrattenimento e di spettacolo, pochi minuti fa: “Trash Italiano, @BITCHYFit, @IsaeChia, @ilMenestrelloh, @Ri_Ghetto e GossipTvOfficial non condividono la partecipazione di Er Faina a #TemptationIslandVip e non daranno spazio, attraverso contenuti multimediali, al suo personaggio”.

“LA GRAVITÀ DELLA VICENDA È STATA SMINUITA”

Quello lanciato nelle ultime ore dai principali blog di informazione televisiva che da sempre si occupano di reality e di Temptation Island Vip è un segnale molto forte. Le loro motivazioni, già ampiamente formulate nel corso delle ultime tre settimane, sono state riproposte in un lungo comunicato, dove non manca una piccola frecciatina a chi avrebbe potuto frenare la partecipazione di Damiano Er Faina al reality, ma ha preferito restare sordo agli appelli. In altri reality, fanno notare infatti i principali blogger televisivi italiani, situazioni analoghe sono state risolte con l’esclusione dei concorrenti colpevoli dal cast: “In questo caso, purtroppo, la gravità della vicenda è stata ingiustamente sminuita – si legge nel comunicato – nonostante la situazione fosse già nota a tutti prima dell’inizio del programma”. Sotto accusa, soprattutto le dichiarazioni rilasciate in passato da Er Faina, che nei suoi video ha utilizzato toni “inadeguati su tematiche importanti come le famiglie arcobaleno e l’immigrazione”. diverse volte,il noto volto del web ha riservato parole al vetriolo anche nei confronti di alcuni personaggi dello spettacolo, tra i quali Barbara D’Urso.

Trash Italiano, @BITCHYFit, @IsaeChia, @ilMenestrelloh, @Ri_Ghetto e GossipTvOfficial non condividono la partecipazione di Er Faina a #TemptationIslandVip e non daranno spazio, attraverso contenuti multimediali, al suo personaggio. pic.twitter.com/mhLMMcF5Ls — Trash Italiano (@trash_italiano) September 8, 2019





