ALESSANDRO GRECO/ Fabrizio Frizzi “mi ha raccomandato” per la conduzione di Miss Italia

Fervono i preparativi per Miss Italia, il concorso di bellezza che dopo 7 anni di assenza torna in prima serata su Rai 1. Si tratta dell’80esima edizione del contest, che vedrà al timone il conduttore tarantino Alessandro Greco. Proprio Greco, in un’intervista a Oggi, ha svelato qualche dettaglio sul programma, che andrà in onda stasera in diretta da Jesolo. Lui di Miss se ne intende: nel 2008 ha sposato Beatrice Bocci, Miss Toscana nonché seconda classificata a Miss Italia ’94. Lei non ha motivo di essere gelosa: “Sa benissimo”, spiega Greco, “che la mia persona e il mio cuore sono per lei, la miss delle miss”. Alessandro ha ammesso di non aver seguito molto la manifestazione, nell’ultimo periodo. Ciononostante, assicura, sente di poter fare un ottimo lavoro. Lui e la kermesse sono sempre stati legati in qualche modo, e non solo per via della moglie. “Negli ultimi anni non la guardavo”, ha dichiarato, “ma ho sempre avuto a che fare con Miss Italia”.

Alessandro Greco e Fabrizio Frizzi: un destino condiviso

La moglie di Alessandro Greco, Beatrice, ha una figlia, Alessandra, nata da una precedente relazione. Quando partecipò a Miss Italia, Bea era già mamma. “Fabrizio Frizzi (l’allora conduttore) è stato uno zio per Alessandra, poi Fabrizio ha visto nascere il mio amore con Beatrice. La stessa sorte ha avuto lui con Carlotta. Per me questo è un disegno molto chiaro, ben preciso, di cui sono grato al Signore”. Alessandro non fa mistero della sua religiosità. Alla luce della fede, ritiene che quello che ha vissuto faccia parte di un progetto di Dio. “Per me è motivo di grande orgoglio. E sono convinto che Fabrizio abbia lavorato per questo incarico che è arrivato a me. E che ne sia molto contento”. Per Greco si è trattato di un vero e proprio passaggio di testimone, che Frizzi avrebbe autorizzato anche se fosse stato vivo. Entrambi sono profondamente legati (e grati) a Miss Italia, il luogo degli incontri più importanti della loro vita.

Alessandro Greco beato tra le donne

L’80esima edizione di Miss Italia condotta da Alessandro Greco vedrà protagoniste numerose reginette del passato. Ampissima la partecipazione delle “ex belle”, dalle più vecchie alle più giovani. Il conduttore ha annunciato la presenza di Roberta Capua, Federica Moro, Eleonora Pedron, Giulia Arena, Tania Zampero e Claudia Trieste. Caterina Balivo e Milly Carlucci saranno tra i membri della giuria speciale. Presenti anche Manila Nazzaro e Martina Colombari, queste ultime in qualità di ospiti d’onore. A eleggere la più bella d’Italia 2019 sarà il televoto, mentre la giuria tecnica avrà il compito di ripescare una sola Miss poco prima della proclamazione.



