Alessandro Iannoni: avvertimento per Carmen Di Pietro/ “Non hai potere decisionale…”

Alessandro Iannoni, messaggio per mamma Carmen Di Pietro

Dopo aver condiviso l’avventura all’Isola dei Famosi 2022 con mamma Carmen Di Pietro, dopo aver affrontato il suo ritorno a casa accompagnandola in giro per Roma e trascorrendo anche un weekend al mare con Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna, Alessandro Iannoni ha deciso di lasciare Roma e volare a Londra dove è da poco tornato anche Nicolas Vaporidis. Giunto in terra inglese, Alessandro, tra le proprie storie di Instagram, ha pubblicato alcuni video con cui ha voluto lanciare un messaggio a mamma Carmen.

Durante le tante settimane di permanenza in Honduras, la Di Pietro non ha mai nascosto di essere una mamma gelosa. Carmen, infatti, ha spesso dichiarato che, prima di avere una fidanzata, Alessandro avrebbe dovuto concludere il percorso di studi. Motivo per il quale ha rifiutato il prolungamento del reality. Oggi, però, ha annunciato la partenza per Londra.

Alessandro Iannoni

Alessandro Iannoni ha scelto di concedersi qualche giorno di relax lontano da mamma Carmen Di Pietro andando a trovare Nicolas Vaporidis a Londra. Dopo essere atterrato e, dopo aver probabilmente ricevuto diverse telefonate dalla madre, Carmen ha condiviso alcuni video annunciando ciò che farà ogni volta che riceverà una telefonata della madre.

“Ho un messaggio per mamma. Ti volevo dire che, qua, non hai potere decisionale” – dice. Poi, inquadrando una cabina telefonica, aggiunge: “Chiamami tutte le volte che ti pare, ma io non ti rispondo”, dice riagganciando la cornetta del telefono pubblico. Carmen avrà ricevuto il messaggio del figlio?

